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Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’

La actriz es la segunda concursante que ingresará al aislamiento y a las actividades del campo.

Agosto 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ivonne Montero es la segunda confirmada para ‘La Granja VIP’.

Instagram

“Yo había prometido no hacerlo más porque son realitys muy complicados, muy complejos”.

Hace unos días ya se habían soltado las pistas para adivinar quien era la segunda participante que ingresaría al reality de TV Azteca, ‘La Granja VIP’. Al confirmarse a Carlos Trejo como el primer habitante, Kristal Silva y Ricardo Casares realizaron una dinámica en ‘Venga la Alegría’, donde mostraron un mechón de pelo blanco y dos piercings.

De inmediato, en redes sociales se comenzó a hablar de Ivonne, quien cumple con las características presentadas.

“Ivonne Montero la próxima revelada para la granja???? Mechón blanco... ella tiene uno... piercings... ella tiene en la cara...Será????”, escribió un usuario en X.

Pese a las similitudes en las pistas, trascendió que Montero no había sido mencionada en las listas que se filtraron sobre los posibles competidores del reality de TV Azteca. Esto mantenía una incógnita previa a la revelación.

TE RECOMENDAMOS: ¿Ivonne Montero es la segunda concursante de ‘La Granja VIP’? LAS PISTAS podrían confirmarla

Sin embargo, ya se confirmó lo evidente. De nuevo en ‘Venga la Alegría’ se destapó a Ivonne, y ahí reconoció que en el pasado dijo que no volvería a trabajar en un reality. Y es que la protagonista de telenovelas ya formó parte de ‘La Isla’, ‘La Casa De Los Famosos All Stars’, ‘MasterChef Celebrity’ y ‘Quién es la Máscara’.

“Feliz, me siento muy emocionada, muy contenta, visualizándome, en todo momento, estando ahí, en ‘La Granja’, haciendo todas mis labores, ganando, triunfando; yo había prometido no hacerlo más porque son realites muy complicados, muy complejos pero, sin duda, esta cuestión de la convivencia con los animales, demostrarme cuán ser humano puedo ser y cuán doble animal puedo ser porque, aquí, vale todo”, precisó.

Montero indicó que para ella los animales y las infancias son los seres que más amor le inspiran, por lo que fue imprescindible consultarle a su hija Antonella antes de aceptar.

“Los animalitos y los niños, para mí, son los seres más valiosos y más perfectos de la creación de papá Diosito, entonces, voy sobre ello, a cuidarlos, a protegerlos, a demostrar cuán importantes deben ser para nosotros”.

Al tiempo, manifestó que “Antonella, yo platico mucho con ella, sabe perfectamente quién soy yo, cómo me manejo, lo que necesito y lo que las personas esperan de mí, entonces cuando yo platiqué con ella, de este gran reto me dijo ‘¡sí, mamá!, llévame contigo’”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Y sobre cuál será su estrategia para ganar, indicó:

“Simplemente ser quien soy, a través de la experiencia de los años, de lo que he vivido, yo ya sé quién soy, ya sé cuáles son mis armas, sé de qué estoy hecha y, simplemente, es rectificar el ser humano que puedo ser, ser yo, soy una mujer muy transparente, muy sensible, entrona, resiliente, me sé fijar focos alcanzables, creo mucho en mí”, concluyó.

La Granja VIP Ivonne Montero
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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