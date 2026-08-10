Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’

“Yo había prometido no hacerlo más porque son realitys muy complicados, muy complejos”.

Hace unos días ya se habían soltado las pistas para adivinar quien era la segunda participante que ingresaría al reality de TV Azteca, ‘La Granja VIP’. Al confirmarse a Carlos Trejo como el primer habitante, Kristal Silva y Ricardo Casares realizaron una dinámica en ‘Venga la Alegría’, donde mostraron un mechón de pelo blanco y dos piercings.

De inmediato, en redes sociales se comenzó a hablar de Ivonne, quien cumple con las características presentadas.

“Ivonne Montero la próxima revelada para la granja???? Mechón blanco... ella tiene uno... piercings... ella tiene en la cara...Será????”, escribió un usuario en X.

Pese a las similitudes en las pistas, trascendió que Montero no había sido mencionada en las listas que se filtraron sobre los posibles competidores del reality de TV Azteca. Esto mantenía una incógnita previa a la revelación.

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Sin embargo, ya se confirmó lo evidente. De nuevo en ‘Venga la Alegría’ se destapó a Ivonne, y ahí reconoció que en el pasado dijo que no volvería a trabajar en un reality. Y es que la protagonista de telenovelas ya formó parte de ‘La Isla’, ‘La Casa De Los Famosos All Stars’, ‘MasterChef Celebrity’ y ‘Quién es la Máscara’.

“Feliz, me siento muy emocionada, muy contenta, visualizándome, en todo momento, estando ahí, en ‘La Granja’, haciendo todas mis labores, ganando, triunfando; yo había prometido no hacerlo más porque son realites muy complicados, muy complejos pero, sin duda, esta cuestión de la convivencia con los animales, demostrarme cuán ser humano puedo ser y cuán doble animal puedo ser porque, aquí, vale todo”, precisó.

Montero indicó que para ella los animales y las infancias son los seres que más amor le inspiran, por lo que fue imprescindible consultarle a su hija Antonella antes de aceptar.

“Los animalitos y los niños, para mí, son los seres más valiosos y más perfectos de la creación de papá Diosito, entonces, voy sobre ello, a cuidarlos, a protegerlos, a demostrar cuán importantes deben ser para nosotros”.

Al tiempo, manifestó que “Antonella, yo platico mucho con ella, sabe perfectamente quién soy yo, cómo me manejo, lo que necesito y lo que las personas esperan de mí, entonces cuando yo platiqué con ella, de este gran reto me dijo ‘¡sí, mamá!, llévame contigo’”.

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Y sobre cuál será su estrategia para ganar, indicó: