Indigna caso de niña de 11 años EMBARAZADA en Matamoros; llamada al 911 lo denunció

“La mamá había presentado la denuncia en Fiscalía donde se abrió una carpeta porque efectivamente la niña había sido violentada”.

Las autoridades en Tamaulipas abrieron una carpeta de investigación para dar con el paradero del responsable de abusar de Nohemí, una niña de 11 años que está embarazada y que ya cuenta con cinco meses de gestación.

Fue el procurador del DIF de Matamoros quien dio a conocer que la menor vive con su mamá, de nombre María, y su padrastro, Sirenio Ruiz.

El funcionario indicó que su supo sobre el caso después de que recibieron una llamada anónima por medio del 911 donde denunciaron que una niña de 11 años estaba embarazada, por lo que acudieron al domicilio.

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Sin embargo, les informaron que Nohemí había sido llevada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde la mantienen internada debido a que presenta cinco meses de embarazo.

“La mamá había presentado la denuncia en Fiscalía donde se abrió una carpeta porque efectivamente la niña había sido violentada”, manifestó el procurador.

En tanto, se sabe que no hay ningún sospechoso por el abuso de la niña, aunque siguen las investigaciones para dar con el responsable.

“Estamos viendo la situación médica y psicológica y si es necesario en un momento dado resguardar a la niña, lo vamos a hacer, ahorita lo importante es que la niña esté bien y será la Fiscalía la que te determine al responsable”, indicaron.

El IMSS emitió un comunicado para informar que desde su ingreso al hospital número 13, la menor recibió atención médica especializada y que después de la valoración clínica se dio aviso inmediato a las autoridades como lo solicitó la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes.

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Hasta el momento se manejan a dos posible sospechosos: el padrastro, quien ya acudió a la Fiscalía para rendir su declaración, y un tío de la niña.