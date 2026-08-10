Terremoto de 7.4 sacude BRUTALMENTE a Colombia y Laura Flores y su hija estaban ahí

“Y lo que me sorprende es que aquí pues no hay protocolo. La gente no está acostumbrada a los temblores”.

Esta mañana se dio a conocer que un feroz terremoto sacudió el oeste de Colombia. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.4. y pudo sentirse en ciudades como Bogotá y Cali.

Las autoridades han reportado que hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

En tanto, a través de redes sociales decenas de videos circulan y muestran casas caídas también en ciudades como Pereira y Manizales, en la región turística conocida como el Eje Cafetalero.

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“No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo”, se cayeron cosas de la casa”, dijo a la AFP Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que viajaba al Eje Cafetero para evaluar la situación.

“Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”, dijo en X De la Espriella, que asumió el viernes la presidencia.

Laura Flores, víctima del terremoto

Al tiempo, se supo que la actriz Laura Flores se encontraba en Colombia al momento del sismo. Fue ella quien advirtió que estaba en el aeropuerto junto a su hija.

“¡Vaya susto! ¡Temblor en Bogotá de 6.4 y duró casi 2 minutos! Abrazo a la hermosa gente de Colombia el aeropuerto El Dorado en Bogotá está bien”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales.

En el clip, Flores relató:

“¡Buenos días! Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro. Duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto, por ahí, de 6.4”, compartió.

“Y en Bogotá casi nunca tiembla, estoy en el aeropuerto, no pasó nada, pero sí se movió todo y feo. Se sintió feo, pero espero que todo el mundo esté bien”, agregó.

Laura puntualizó que el epicentro del temblor no fue la capital de país, pero que sí ocurrió “cerca” de donde estaban.

“Y lo que me sorprende es que aquí pues no hay protocolo. La gente no está acostumbrada a los temblores. Entonces, espero que todo el mundo esté bien acá en Colombia. Les dejo un beso. El susto ya pasó”, concluyó.

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Flores no detalló si llegaba a la ciudad o si tomaría un vuelo para salir de ella. Al momento, tampoco ha avisado dónde está actualmente.