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¿Ninel Conde SE DIVORCIA por tercera vez? Reportan que su esposo tomó la decisión de terminar

‘El Bombón Asesino’ estaba de viaje y a su regreso a casa su marido le habría aplicado el “tenemos que hablar”.

Julio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde.jpg

Reportan que Ninel Conde estaría por divorciarse.

Instagram/Getty Images

“Hasta aquí llegamos, esto se terminó”.

En últimas horas se esparció como pólvora la noticia de que Ninel Conde estaría enfrentando su tercer divorcio. La versión de que su matrimonio con José Ángel González Cedeño llegó a su fin ha tomado fuerza.

Fue hace unos años, cuando el famoso ‘Bombón Asesino’ sorprendió a todos al confirmar que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor con el empresario.

La pareja se casó en una ceremonia íntima en 2023, aunque la noticia se supo hasta principios de 2024.

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La información fue revelada por la periodista Martha Figueroa.

“Ninel Conde se divorcia de nuevo. Estaba casada con el empresario del que se sabía muy poco”, contó.

La conductora de la sección de espectáculos del programa ‘Hoy’ se encontraba de viaje y cuando volvió a su casa en Los Ángeles, su esposo le habría dicho que quería terminar su unión, dijo la comunicadora.

“Estaba en Colombia (Ninel Conde) y cuando regresó, él, que según me dicen tiene un carácter bastante disparejo, le dijo ‘hasta aquí llegamos, esto se terminó’”, reportó Figueroa.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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¿Quienes fueron esposos de Ninel Conde?

La famosa cantante ha estado casada en tres ocasiones. ‘El Bombón Asesino’ se casó con Ari Telch y con Juan Zepeda. Hace tres años se volvió a casar con José Ángel González Cedeño, pero trascendió que se están divorciando. Con Larry Ramos tuvo una boda simbólica.

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Ninel niega que se esté divorciando

Actualmente, la famosa forma parte del reality de cocina ‘Top Chef’ y desde las grabaciones, Conde grabó una historia para aclarar los rumores del truene con su esposo.

“A mí ya saben que no me gusta estar aclarando chismes , rumores, dimes, diretes , pero cuando se meten con algo sagrado para mí, es importante… Estoy felizmente casada, la del carácter fuerte ahí soy yo, bueno también mi marido tiene lo suyo, pero si alguien estuviese diciendo la del carácter dificilón soy yo. Así que están fríos, fríos, fríos. Búsquense otra historia.

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#ninelconde sigue felizmente casada, no se divorcia #divorcio #fypppppppppppppp

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Y le mandó un mensaje directo a la periodista que reveló el presunto truene. “Mi Marthita Figueroa, cuéntame quién te contó ese chisme mal contado. Pregúntame, mi reina. Es más, te lo voy a presentar, vas a ver que es a todo dar”, manifestó.

ninel conde divorcio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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