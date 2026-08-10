Paulina Rubio le gana a ‘Colate’: juez LE DA LA CUSTODIA de su hijo Andrea Nicolás

La cantante Paulina Rubio obtuvo la victoria ante la disputa legal que mantenía con su expareja, Nicolás Vallejo-Nágera, por la residencia y régimen de convivencia de su hijo Andrea Nicolás.

De acuerdo con la sentencia dictada por la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, en Florida, el tribunal rechazó la petición del padre para trasladar al menor a Madrid, España, y aprobó la solicitud presentada por la intérprete para modificar el plan de crianza vigente.

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Esta resolución se da después de meses de audiencias en una corte de Miami, donde ambas partes discutieron el futuro del adolescente.

Según la resolución, la jueza Marlene Fernandez-Karavetsos determinó que ‘Colate’ no logró demostrar que el traslado a España respondiera al interés superior del menor.

El tribunal también aseguró que el padre de Andrea Nicolás no acreditó con pruebas suficientes sus alegatos en contra de ‘La Chica Dorada’.

Además, la jueza consideró que la mudanza de Vallejo-Nágera a España fue una decisión personal y que no existían elementos para concluir que Rubio hubiera obstaculizado sus oportunidades laborales en Miami.

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Con esto, el menor continuará residiendo principalmente en Miami, mientras se diseña un nuevo plan de crianza a larga distancia debido a que su padre vive en España.