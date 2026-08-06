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Marichelo habla por primera vez sobre su divorcio: “lo más duro fue LA TRAICIÓN Y LA MENTIRA”

La exesposa de Jorge D’Alessio desveló más detalles sobre el fin de su matrimonio.

Agosto 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Marichelo dio una entrevista exclusiva para la revista ‘Caras’.

Cortesía Revista Caras/Cristopher Armenta

“Después él me lo confesó cuando se lo pregunté”.

Marichelo Puente había hecho breves declaraciones a la prensa y en sus redes sociales con respecto al fin de su matrimonio con Jorge D’Alessio. Ahora, la hermana de Anahí decidió romper el silencio y desvelar detalles de su ruptura con el músico, con quien estuvo casada 15 años.

Fue en una charla con la revista ‘Caras’ donde habló de lo difícil que fue darse cuenta de una traición por parte de quien era su marido, pues también fue uno de sus mejores amigos a lo largo de su vida.

Sin embargo, Marichelo se dijo convencida de que el amor propio y la paz mental, son su prioridad, además de sus hijos Ana Paula, Santiago y Patricio.

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La exactriz compartió que su separación se dio “desde finales de febrero y nos divorciamos hace dos meses, pero sabes, una relación no se acaba así nada más, viene de muchas cosas. Y esto viene de muchas cosas atrás como pareja”.

Puente Portilla no dudó en señalar que llegaron al divorcio porque “él cometió errores que yo no estuve ni estoy dispuesta a perdonar. Errores que, cuando la confianza se rompe, pues ya no hay más”.

A pregunta expresa de si esos errores D’Alessio los confesó o ella los descubrió, aseveró:

“Un poco se iba sintiendo. Ya sabes, sientes una desconexión. Después él me lo confesó cuando se lo pregunté. Somos amigos desde hace mucho tiempo, y eso hace difícil que puedas engañar a la otra parte, pero bueno, él y yo nos llevaremos bien toda la vida porque es el papá de mis hijos. Hay gente que se saca de onda y dice ‘ay claro, no se puede estar perfecto de una día para otro’, pero quién les dijo que estuve perfecta de una día para otro, quién les dijo que no lloré, quién les dijo no me dolió… no fue fácil, fue un matrimonio de 15 años, de 16 juntos y muchísimos más de amigos. Me costó trabajo, no fue fácil, llegué hasta el fondo, pero así lo decidí yo.
“Me quedé un momento a solas para saber qué decidir con mi vida, porque como dicen, la única forma de salir es cuando agarras la perla, y eso hice, me encargué de mí, tomé terapia. Lo que tenía claro en ese momento es que yo no quiero acabar con él, porque tenemos hijos es común, porque hay una sociedad para siempre y muchísimo cariño y él va a contar conmigo toda la vida”.

Sobre si Jorge la traicionó una sola vez y si es reciente, Marichelo destapó: “No fue algo específico, fue mucho. Y eso es algo que se va sintiendo y es inevitable darte cuenta cuando ya no hay esa condición de pareja como era antes, ya no se siente igual, te das cuenta, lo vibras y lo percibes”.

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Finalmente, a la pregunta de su conocido a esas terceras personas con las que el vocalista de ‘Matute’ la engañó, dijo: “Que yo sepa, no había una persona en específico. Creo que también, es esa vida de shows, de giras… es complicado”.

Marichelo JORGE D’ALESSIO divorcio No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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