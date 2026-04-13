Un tumor del tamaño de un puño puso en riesgo la vida de Anette Michel y su debut en Televisa

Anette Michel trabajo durante dos décadas en TV Azteca, primero como actriz y luego como conductora de sus programas estelares.

En 2021 decidió cambiar de televisora y firmó contrato con Televisa, con la intención de “crecer” y volver a las telenovelas.

Michel ha explicado que ese cambio sí fue impactante pero no polémico, ya que sucedió en una etapa en la que los cambios de televisora ya eran frecuentes y bien entendidos.

No obstante, a nivel personal, su llegada a Televisa coincidió con una de las experiencias más fuertes de su vida.

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Ahora, en una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, habló por primera vez de esa experiencia.

“Debo confesarte algo muy fuerte: estando a mitad de la telenovela me salió un tumor en el cuello muy grande. Fue un susto terrible para toda mi familia pero para mí... yo jamás he llegado tarde a una llamado”.

La telenovela de la que habla es “Contigo sí”, en la que llevaba el peso de ser la villana.

¿Qué pasó con Anette Michel en “Contigo sí”?

La producción era del experimentado Nacho Sada, sobre el cual Anette Michel no tiene sino palabras de agradecimiento.

“Fui a hablar con él y le expliqué que el neurocirujano no podía esperar porque era un tumor que no paraba de crecer.

El tumor estaba obstruyendo una de las venas conectadas al cerebro, la cual, explica Michel, estaba “ya casi sin vida”.

El tiempo, por tanto, era crucial para su salud ya que el tumor estaba ubicado en el cuello.

“Y podía empezar a romper huesos”, dice la actriz.

Nacho Sada no sólo entendió la situación, sino que movió la producción dela telenovela para apoyarla.

“Me dijo: tú no te preocupes, ve a hacer tu operación, a recuperarte y aquí te esperamos cuando ya puedas regresar para hacer tus escenas”.

La fortuna estuvo del lado de Anette Michel: el tumor resultó solamente ser una “masa de carne enorme, del tamaño de un puño” que su recuperación fue de 15 días y de inmediato volvió a las grabaciones.

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“Gracias a Dios no hubo ningún tipo de consecuencia. Y desde entonces yo siempre digo que lo que me pida el señor Nacho Sada, lo hago; si me dice que tengo que trabajar sin pago, lo hago, así sea árbol 3".



