Cómo fue la visita a “Venga la alegría” de los actores de “Malcolm, el de en medio”

“Venga la alegría” ya ha recibido a estrellas internacionales como Katy Perry, por lo que había gran expectativa por la presencia de los actores de “Malcolm, el de en medio”, quienes promocionan la nueva temporada de la famosa serie que cautivó a México hace dos décadas.

Llegaron Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Kennedy a TV Azteca, donde los empleados los recibieron con ovación en una alfombra roja instalada en los pasillos de la empresa.

Los intérpretes de ‘Malcom’, ‘Reese’ y ‘Francis’, se dijeron emocionados ante la locura que desatan en los fans de la serie.

En esta ocasión no hubo dinámicas al estilo de “Venga la alegría”, sino una entrevista tranquila. Los actores hablaron de cómo es trabajar con Bryan Cranston, quien también ha sido parte de la nueva temporada e interpreta al icónico Hal.

El CAPI Pérez confesó: “No sé si fue un sueño o realmente pasó. Fue muy divertido, bonito, se ven guapísimos. Valió la pena la espera y ya quiero ve ala serie completa”.