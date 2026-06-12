Como en ‘Accidente’, hijo de 4 años de famosa estrella de la TV, salió “catapultado” desde un INFLABLE

“Aquel sonido silenció toda la fiesta y me perseguirá, estoy segura”.

El planteamiento de la serie ‘Accidente’ de Netflix, asombró desde su lanzamiento, pues poco se sabía de los percances reales de menores que salen volando desde juegos inflables.

Y a las estadísticas de miles de niños que sufren lesiones graves se sumó el del hijo de 4 años de Jess Wright, estrella de la serie ‘The Only Way Is Essex’, quien el pasado fin de semana resultó “catapultado” desde un castillo inflable.

La famosa estrella de la televisión se encontraba junto a su hijo Presley en una fiesta de cumpleaños cuando salió volando, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de Londres.

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La también cantante reveló en sus historias de Instagram:

“Tuvimos una situación realmente aterradora en una fiesta de cumpleaños el sábado y ha estado muy apegado (más de lo habitual) desde entonces”, escribió en la red social.

“Presley fue catapultado desde un castillo inflable, desde unos tres metros de altura, volando por el aire y aterrizando boca abajo en el suelo. Aquel sonido silenció toda la fiesta y me perseguirá, estoy segura”, agregó.

Wright compartió que los minutos posteriores al accidente fueron angustiantes porque su hijo estaba “luchando por respirar” y, luego se desmayó en sus brazos.

“Milagrosamente, cuando llegamos, el shock había disminuido un poco, los analgésicos hicieron efecto y, unas horas después, nos dieron de alta sin más lesiones que algunos moretones, un niño pequeño muy dolorido y unos padres traumatizados”, dijo.

La estrella de la televisión agregó a su relato que el accidente provocó un sonido ensordecedor, pero que todo resultó algo “fortuito” que sólo les dejó una gran lección.

“Fue un accidente fortuito que no se pudo evitar, pero tendré más cuidado en el futuro si el castillo inflable está sobre un suelo de madera en lugar de colchonetas o, supongo, césped”, explicó.

Jess resumió el hecho como un “simple accidente” que pudo haber ocurrido en cualquier momento y que “son cosas que pasan”, insistió.

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Finalmente, la famosa se mostró agradecida ante la rápida recuperación de su hijo Presley, a quien mostró jugando sobre la cama del hospital.

“El día más aterrador de mi vida (…) Le he dado gracias a Dios todos los días porque está bien, porque fue realmente horrible verlo en el estado en que estaba aquí y justo antes”, compartió.

“¡Cinco horas después y estábamos jugando! ¡Agradecidos por su recuperación!”, concluyó.