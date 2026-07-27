Cynthia Rodríguez presume PANCITA DE EMBARAZO: Primeras fotos de “María y mamá”

Qué orgullo acompañar a Carlos en un momento tan especial al recibir… un reconocimiento a la huella positiva que ha dejado con su música y su labor humanitaria.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez fueron invitados a la 15a. edición de la Global Gift Gala Marbella, donde el intérprete recibió un premio por su labor humanitaria. La esposa del cantante aprovechó ese viaje para presumir las primeras fotos de su embarazo, mismo que dieron a conocer hace unos días.

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El evento benéfico que fusiona la filantropía y el glamour eligió al intérprete para entregarle el Premio Humanitario Global Gift.

La exconductora de televisión usó un vestido largo color ciruela para colgar en sus redes sociales las que serían las primeras fotos de “María y mamá”.

“Una noche por una gran causa. Gracias a @evalongoria @mariarbravo @alinaperalta11 y a @globalgiftfoundation por una velada tan inspiradora. Qué orgullo acompañar a Carlos en un momento tan especial al recibir el Global Gift Humanitarian Award, un reconocimiento a la huella positiva que ha dejado con su música y su labor humanitaria. Una noche que llevaremos siempre en el corazón”, escribió Cynthia junto a unas fotografías en las que aparece junto a su esposo.

En el evento, realizado en Marbella, también estuvieron como invitados Greeicey, Iván Sánchez y Diego Boneta.

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Fue el pasado 22 de julio cuando la pareja confirmó en un post conjunto en sus redes sociales que estaban a la espera de su segundo bebé. Además, dieron a conocer que esperaban una niña a la que llamarán María.