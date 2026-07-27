Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Cynthia Rodríguez presume PANCITA DE EMBARAZO: Primeras fotos de “María y mamá”

En medio de un viaje de trabajo para Carlos Rivera, su esposa aprovechó para presumir su embarazo.

Julio 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Rodriguez.jpg

La esposa de Carlos Rivera presumió su pancita de embarazo.

Getty Images/Instagram

Qué orgullo acompañar a Carlos en un momento tan especial al recibir… un reconocimiento a la huella positiva que ha dejado con su música y su labor humanitaria.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez fueron invitados a la 15a. edición de la Global Gift Gala Marbella, donde el intérprete recibió un premio por su labor humanitaria. La esposa del cantante aprovechó ese viaje para presumir las primeras fotos de su embarazo, mismo que dieron a conocer hace unos días.

TE RECOMENDAMOS: Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirman que esperan segundo bebé

El evento benéfico que fusiona la filantropía y el glamour eligió al intérprete para entregarle el Premio Humanitario Global Gift.

La exconductora de televisión usó un vestido largo color ciruela para colgar en sus redes sociales las que serían las primeras fotos de “María y mamá”.

“Una noche por una gran causa. Gracias a @evalongoria @mariarbravo @alinaperalta11 y a @globalgiftfoundation por una velada tan inspiradora. Qué orgullo acompañar a Carlos en un momento tan especial al recibir el Global Gift Humanitarian Award, un reconocimiento a la huella positiva que ha dejado con su música y su labor humanitaria. Una noche que llevaremos siempre en el corazón”, escribió Cynthia junto a unas fotografías en las que aparece junto a su esposo.

En el evento, realizado en Marbella, también estuvieron como invitados Greeicey, Iván Sánchez y Diego Boneta.

Te puede interesar:
yuri la casa de los famosos yahir.jpg
Famosos
Séptimo habitante de La Casa de los Famosos: ¿Por que Yuri es la clave para saber quién es?
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
anabel ferreira.jpg
Famosos
Anabel Ferreira por fin bajó los 16 kilos que tenía de más pero revela que padece dos nuevas enfermedades
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
gala montes beba montes (1).jpg
Famosos
Gala Montes pelea en redes sociales con su hermana Beba por una bolsa de 10 mil pesos
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
jpose eduardo derbez.jpg
Famosos
El día que José Eduardo Derbez llegó crudo a “Sabadazo": “Me revolcaba en el camerino”
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose jose anel noreña.jpg
Famosos
Anel Noreña sospecha que José José cometió bigamia. Esto dice la ley
Julio 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
alexbisogno-.jpg
Famosos
Alex Bisogno asegura que defenderse le dio paz y advierte a excuñada que velará por la herencia de su sobrina
Julio 10, 2026
 · 
Grisel Vaca
Erika-Zaba-Mariana.jpg
Famosos
Erika Zaba le pide a Mariana Ochoa que NO HABLE DE OV7 si entra a ‘La Casa de los Famosos’
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Fan de Carlos Rivera inicia LABOR DE PARTO en pleno concierto: documentó desde las contracciones

Fue el pasado 22 de julio cuando la pareja confirmó en un post conjunto en sus redes sociales que estaban a la espera de su segundo bebé. Además, dieron a conocer que esperaban una niña a la que llamarán María.

Cynthia Rodríguez Carlos Rivera
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
gema-garoa---luto.jpg
Famosos
Gema Garoa pide que no le tengan lástima: Quiere vivir el duelo por muerte de su padre en La Casa de los Famosos México 2026
Julio 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
fedevigevani-casa-.jpg
Famosos
Fede Vigevani es el infiltrado: ¿Qué significa su papel en La Casa de los Famosos México 2026?
Julio 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
habitaciones-habitantes----casa-famosos.jpg
Famosos
¿Cómo quedaron conformadas Ibiza, Tulum y Malibú, las 3 habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026? Lista de capitanes
Julio 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
bobby larios.jpg
Famosos
Bobby Larios sale de Survivor con una impactante lesión: “Me tengo que someter a una operación”
Julio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
arantza ruiz aldo rendon.jpg
Famosos
Ya hay un nominado en el primer día de La Casa de los Famosos; también hay una inmunidad
El reality show de TelevisaUnivision empezó con una nueva dinámica
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
habitantes sorpresa la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Quiénes son los tres habitantes confirmados de sorpresa en La Casa de los Famosos 2026
El reality show mantuvo en secreto la identidad de estas tres celebridades
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
gemagaroa.jpg
Famosos
Gema Garoa ENTRA a La Casa de los Famosos tras muerte de su papá: En pleno luto quiere ser la fiesta
La actriz fue presentada oficialmente.
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
Galilea Montijo LCDF.jpeg
Famosos
¿Por qué brilla en la oscuridad el vestido que Galilea Montijo usó en el estreno de La Casa de los Famosos?
La conductora estelar del reality show de TelevisaUnivision impactó con su vestido al estilo Cher
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores