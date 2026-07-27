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Famosos

Mariana Ochoa entró SOLTERA a La Casa de los Famosos México: Terminó con su novio tras 8 años

La cantante llegó sin pareja al reality show.

Julio 27, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Mariana Ochoa terminó con su novio

Instagram, La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa había tenido una pareja estable durante ocho años, con Mauricio Vaca. La cantante decía que, desde se conocieron, habían sido inseparables... hasta ahora.

Desde que lo presentó públicamente, Mariana dijo que él se quería casar, pero ella prefirió esperar para tomar la decisión. Sin embargo, sí estaba abierta a rehacer su vida aunque ya tenga dos hijos y dos divorcios en su biografía.

Y aunque parecía que todo iba viento en popa, Mariana Ochoa ya confirmó que está SOLTERA.

Ocurrió durante el brindis inicial dentro de la primera noche de La Casa de los Famosos México. Mariana Ochoa dijo:
“Soy hiperactiva, soy cantante principalmente, soy mamá de dos niños de 10 y 12 años. Me costó mucho dejarlos afuera; entro soltera, vengo de una relación de ocho años. Mis compañeros que han estado aquí todos me han dicho que es algo mágico, vengo a conocerlos, me quiero llevar un poco de ustedes. El reto es conmigo misma, quiero disfrutarlos y divertirme”.

¿Por qué terminó Mariana Ochoa con su novio?

En una plática durante la primera tarde con Karina Torres, Mariana Ochoa le confesó: “Él es bueno, ese es el tema. Pero no sé...”, dijo melancólica.

“No nos peleamos. No fue falta de amor. Llevábamos ocho años, pero de repente, mi vida cambió y nos empezamos a dedicar menos tiempo. Y pues tuvimos que sentarnos a platicar... ‘No tenemos tiempo’”.

“La vida dirá”, le confesó Mariana Ochoa a Karina. “Pero hay ciclos, también”.

Mariana también comentó que sus hijos se quedaron con su papá, aunque meses atrás decía que él no cumplía con el pago de pensión alimenticia. Incluso, se inspiró en su vivencia para lanzar un sencillo que se hizo viral.

Incluso ya dentro de La Casa, volvió a contar que el señor no la ayuda económicamente en momentos de enfermedad de sus hijos. sin embargo, refrendó que él se quedó cuidando a sus hijos.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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