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Hollywood

Alejandra Jackson, la colombiana que tuvo 5 hijos con 2 de los hermanos de Michael Jackson

La madre de Jaafar Jackson fue cuñada del Rey del Pop dos veces y tuvo a cinco hijos Jackson.

Abril 27, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Alejandra Jackson, Jaafar y Jermaine Jackson

Getty Images

Por más de 20 años, Alejandra Jackson vivió dentro de la misma casa de una de las familias más famosas en el mundo: La de Michael Jackson.

La diseñadora de modas colombiana estuvo involucrada dos veces con los Jackson, y fruto de esta vivencia, tiene cinco hijos, incluido Jaafar Jackson, protagonista de la película biográfica del Rey del Pop, “Michael”.

Alejandra Martínez sostuvo romances con dos de los hermanos de Michael Jackson, primero con Randy y luego con Jemaine.

A mediados de los años 80, Alejandra conoció a Randy Jackson, con quien tuvo dos hijos: Genevieve Katherine Jackson y Steven Randall Jackson Jr.

Años después, en los años 90, Alejandra comenzó un romance con Jermaine, con quien tuvo tres hijos: Donte Randall Jackson, Jaafar Jeremiah Jackson y Jermajesty Jermaine Jackson.

Alejandra ha hecho pocas apariciones públicas, pero en 2018 dio una entrevista para Noticias Caracol, donde habló sobre Michael Jackson y su creencia de que El Rey del Pop no había abusado de ningún niño, como lo acusaron.

Durante la reciente premier de “Michael”, Alejandra reapareció junto a su hijo Jaafar, y su expareja Jermaine, de quien se divorció a inicios de los años 2000.

Michael Jackson
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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