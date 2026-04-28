Alejandra Jackson, la colombiana que tuvo 5 hijos con 2 de los hermanos de Michael Jackson

Por más de 20 años, Alejandra Jackson vivió dentro de la misma casa de una de las familias más famosas en el mundo: La de Michael Jackson.

La diseñadora de modas colombiana estuvo involucrada dos veces con los Jackson, y fruto de esta vivencia, tiene cinco hijos, incluido Jaafar Jackson, protagonista de la película biográfica del Rey del Pop, “Michael”.

Alejandra Martínez sostuvo romances con dos de los hermanos de Michael Jackson, primero con Randy y luego con Jemaine.

A mediados de los años 80, Alejandra conoció a Randy Jackson, con quien tuvo dos hijos: Genevieve Katherine Jackson y Steven Randall Jackson Jr.

Años después, en los años 90, Alejandra comenzó un romance con Jermaine, con quien tuvo tres hijos: Donte Randall Jackson, Jaafar Jeremiah Jackson y Jermajesty Jermaine Jackson.

Alejandra ha hecho pocas apariciones públicas, pero en 2018 dio una entrevista para Noticias Caracol, donde habló sobre Michael Jackson y su creencia de que El Rey del Pop no había abusado de ningún niño, como lo acusaron.

Durante la reciente premier de “Michael”, Alejandra reapareció junto a su hijo Jaafar, y su expareja Jermaine, de quien se divorció a inicios de los años 2000.