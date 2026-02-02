Nieta de Snoop Dogg MUERE a 20 días de salir del hospital: “Perdí al amor de mi vida”

“He estado muy triste desde que me dejaste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz”.

La hija del rapero Snoop Dogg, Cori Broadus, dio a conocer el terrible fallecimiento de su hija Codi Dreaux.

Cori, de 26 años, compartió la trágica noticia en una publicación en sus historias de Instagram. Una foto en blanco y negro de ella sonriendo mientas sostiene a su bebé confirmaban el deceso de la nena de apenas 10 meses de vida.

“El lunes perdí al amor de mi vida”, escribió la hija de Snoop Dogg.

Por su parte, el prometido de Cori, Wayne Deuce, también compartió una serie de fotografías en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Murió Catherine O’Hara, actriz icónica en películas como ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’

“He estado muy triste desde que me dejaste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te amará”, escribió sobre una imagen de él mismo sosteniendo a su hija.

“Mi bebé”, añadió.

Cori, la única hija mujer y la más joven, compartió en febrero de 2025 que su bebé había nacido tres mese antes.

“La princesa llegó a los 6 meses”, escribió en el anuncio del nacimiento que incluía una foto en blanco y negro del pie de la bebé.

“¡Mi bebé llegó hoy a las 25 semanas y está tan perfecta como siempre!”, continuó. “Gracias, Dios, por haberme permitido llegar hasta aquí, a pesar de las adversidades que siempre se me presentan”, añadió la madre de 26 años.

Con su fallecimiento, expresó: “He llorado y llorado, he comparado y comparado, culpándome por no haber podido darle todo lo que necesitaba. Pero pase lo que pase, Dios siempre me muestra que soy su hija”.

Cori reveló también que dio a luz a su hija por cesárea después de que los médicos le dijeran que estaba desarrollando el síndrome HELLP, que se trata de hemólisis, un proceso que destruye los glóbulos rojos, las enzimas hepáticas y las plaquetas bajas.

Luego de haber pasado 10 meses en la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales), Cori Broadus se pudo llevarse a su hija a su casa, sin embargo, 20 días después perdió la vida.

“Ya está en casa”, escribió la hija de Snoop Dogg en sus redes sociales el 6 de enero con una foto donde aparecía la menor y su madre acurrucadas en su cama. “Gracias por cada oración, cada mensaje, cada muestra de cariño. Dios los escucho a todos”.

Cori anunció por primera vez que estaba embarazada de una hija en diciembre de 2024.

LEE TAMBIÉN: Tragedia de Año Nuevo: Hallan sin vida a la hija de Tommy Lee Jones en hotel de lujo

“Me enteré el 28 de octubre”, dijo en declaraciones a ‘E! News’.

“Tengo un embarazo de alto riesgo y los médicos estaban muy preocupados por mí y por el bebé, pero Dios tiene sus manos sobre mí”, añadió en ese momento.