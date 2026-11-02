Responsable de ENVEN3NAR PERROS en La Condesa confiesa: “M4t4ría a todos los perros si pudiera”

Salvador ’N’, de 58 años, fue aprehendido por el delito de maltrato animal tras envenenar perros en el Parque España, en la colonia Condesa. Fue remitido al Reclusorio Norte tras varios días de generar pánico entre la población.

Reportes indican que el hombre era vecino, por ello conocía la zona y así supo donde colocar cápsulas con sustancias tóxicas que causaron la muerte de cuatro animales.

Al tiempo, al ser detenido les dijo a los policías que “mordieron a su hijo y mataría a todos los perros si pudiera”. Además, señaló que en ese momento ninguna autoridad lo ayudó, menos los dueños del can.

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Fuentes ministeriales señalaron que cuentan con imágenes de cámaras de seguridad privada en las que se observa al sujeto arrojar cebos con carne envenenados.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia se estudiaron dos líneas, la primera permitió identificar la sustancia tóxica y, la segunda, las videograbaciones y entrevistas que ayudaron a dar con el responsable.

Incluso la participación de los vecinos de la Condesa ayudó a las indagatorias, pues presentaron las imágenes que sirvieron para su identificación.

La fiscalía precisó que el delito de causar de forma dolosa la muerte de un animal prevé una pena de dos a seis años de prisión, pero cuando se provoca un sufrimiento grave, como ocurrió en este caso por envenenamiento, puede ser hasta de 10 años.

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Las denuncias se realizaron el 27 de octubre, proveniente de una clínica veterinaria, donde varios perros recibían atención médica luego de presentar malestares mientras paseaban por el parque España, donde se hallaron 14 indicios tóxicos.