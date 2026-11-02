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As3sin4n a locutor de ‘La Z’ en ataque armado… pasaba por el lugar en su bicicleta y una b4la lo alcanzó

‘El Gallo’, como era conocido, y vinculado a la música regional, fue asesinado durante un enfrentamiento en Cuautitlán.

Noviembre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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David Castrio, locutor de ‘La Z’ fue alcanzado por una bala.

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El locutor radiofónico David Castro, mejor conocido como ‘El Gallo’, y relacionado a la música regional mexicana, fue asesinado durante un ataque armado ocurrido el pasado 29 de octubre en Cuautitlán, en el Estado de México.

Primeros reportes indican que dos hombres en motocicleta dispararon contra otro motociclista y que Castro fue alcanzado cuando avanzaba por el lugar en bicicleta.

Al tiempo, se confirmó que el otro hombre también falleció.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el doble homicidio para esclarecer las circunstancias e identificar a los responsables.

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¿Quién era David Castro?

El comunicador desarrolló su trayectoria en la radio grupera y colaboró con estaciones como ‘La Mejor FM’ y ‘La Z’.

Además, trabajó como promotor artístico, organizador y conductor de eventos masivos, principalmente en el Estado de México.

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Cabe señalar que la noticia generó confusión por el uso equivocado de imágenes de Luis Martínez, locutor de ‘La Ke Buena’ conocido también como ‘El Gallo’.

“Me encuentro bien, con salud, trabajando y agradezco a todos por su preocupación”, expresó Luis Martínez ‘El Gallo’.

locutor Radio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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