Manola Diez destapa que le pidió a Yordi que la entrevistara, pero SE NEGÓ: “sólo invita personas famosas”

“No, es que ahorita me comenta que nada más está invitando a personas famosas y que están vigentes”.

El año pasado, cuando Manola Diez formó parte de la primera temporada de ‘La Granja VIP’, reveló uno de los momentos de mayor impotencia que puede experimentar una madre o un padre.

Y es que Diez indicó que por un descuido su hijo perdió la vista de un ojo. El accidente ocurrió hace aproximadamente 11 años, cuando la actriz estaba de viaje por motivos profesionales, sin imaginar lo que pasaría en su ausencia.

Manola recordó que su único hijo perdió la vista parcialmente en un ojo porque se picó con un cuchillo, lo que le causó daños irreversibles.

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La actriz le contó a Alfredo Adame que tenía trabajo a fin de año, en 2012, y su hijo viajó con su papá, Roberto López, y sus otros dos hijos. El exesposo de Manola sale del departamento donde se hospedaban para comprar un boleto de avión para su hijo mayor y deja a Jenni, su hermanita con Max. Ambos de 10 y 6 años, respectivamente.

“Su hermanita le pide una gelatina… agarra un chuchillito de madera con piquitos… se lo clavó hasta el fondo. (Mi ex dice que sintió que le iba a dar un infarto por el susto de ver el suelo lleno de sangre y tenía el ojo en la mano. Fue un 27 de diciembre de 2012 y a mí me hablan un 28, el Día de los Inocentes. Dicen que las mamás sienten, no yo, me fui a dormir tranquilamente”, narró Manola.

Tras el accidente, la actriz abandonó su carrera para cuidar de su hijo Max, sin embargo, en un momento decide retomar su paso por la industria del entretenimiento. Ante el complejo panorama, Manola busca a Yordi Rosado, con quien había trabajado en ‘Otro Rollo’, con la intención de que la entrevistara y, que de esa manera, pudiera volver a ser vista por el público.

Pero, según revela la exgranjera, el conductor se negó por no considerarla suficientemente famosa ni vigente.

Los dichos de Manola fueron vertidos en una entrevista que ofreció a ‘El Burro’ Van Rankin y ahí rememora cuando intentó volver a la televisión mexicana.

“Yo le pedí oportunidad a Yordi de que me ayudara, de que me invitara, que me entrevistara en su programa… si hay oportunidad de que me inviten al programa para otra vez entrarle… me dijo ‘no, es que ahorita me comenta que nada más está invitando a personas famosas y que están vigentes”.

La polémica estrella afirmó que la noticia le dolió mucho. “Me fui para atrás, lloré no tienes ni una idea, dije ‘¿cómo es posible que mi amigo, mi hermano, el que yo creí que me quería?’”, detalló.

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Manola no dio más detalles sobre la negativa de Yordi, ni tampoco el conductor se ha posicionado al respecto.