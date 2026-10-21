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Hollywood

Christina Applegate descubre que NO TIENE esclerosis múltiple tras cinco años atendiéndose la enfermedad

Los médicos descartaron el padecimiento, pero sus síntomas continúan y ella busca respuestas.

Octubre 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Christina-Applegate.jpg

La actriz Christina Applegate lucha contra padecimientos importantes de salud.

Getty Images/Instagram

“Estoy otra vez al principio”.

Christina Applegate compartió que recibió un diagnóstico errado de esclerosis múltiple, esto luego después de anunciar que padecía la enfermedad autoinmune.

La estrella de ‘La cosa más dulce’ dijo en un episodio de su podcast ‘MeSsy’ que después de nuevos exámenes, su doctora le informó que nunca había tenido esclerosis, contrario a lo que se creía.

“Es difícil decirlo, pero vino a mi habitación y me dijo ‘felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple’”, relató Applegate, quien conduce el espacio sobre esa enfermedad junto a la también actriz Jamie-Lynn Sigler (‘Los Soprano’).

TE RECOMENDAMOS: ¿Maldición en ‘La cosa más dulce’? Dos de sus protagonistas enfrentan a la ESCLEROSIS MÚLTIPLE

“Yo no me sentí para nada feliz. Todos los demás estaban tan contentos”, indicó.

Applegate explicó que la información le causó incertidumbre, dado que sufre síntomas que la debilitan.

“No recibes un diagnóstico errado y de repente estás mejor (...) De hecho, empeoré”, comentó.
“Estoy otra vez al principio, no sé lo que ocurre conmigo. Y eso requerirá que mis médicos investiguen para entender qué ha ocurrido desde 2021, y por qué pasó esto”, agregó.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y sin cura que afecta el sistema nervioso central y daña la mielina, que recubre las fibras nerviosas . Además, puede causar entumecimiento, debilidad, dificultad para caminar y alteraciones de la visión, entre otros síntomas.

Dado que no existe un único examen médico para determinar si una persona sufre la enfermedad, los diagnósticos erróneos son “bastante comunes”, dijo la doctora Marwa Kaisey, del centro médico Cedars-Sinai, en el podcast.

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Sigler, la coanfitriona de Applegate, fue diagnosticada con la enfermedad hace 25 años, cuando aún filmaba la serie ‘Los Soprano’.

Esclerosis
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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