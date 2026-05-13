28 empleados de cruceros de DISNEY fueron arrestados: “estaban involucrados con porn0grafía infantil”

Un verdadero escándalo se ha desatado alrededor de un crucero de Disney luego de que se llevara a acabo un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Fue entre el 23 y el 27 de abril que una intervención de rutina terminó destapando material de explotación sexual infantil.

Ante los hechos, fueron detenidas 28 personas involucradas en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de este tipo de material.

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Luego de las detenciones se cancelaron las visas y se procedió a la deportación de los implicados a sus países de origen; entre ellos se encontraban 26 personas de Filipinas, una de Portugal y otra de Indonesia.

La situación tomó mayor notoriedad cuando Disney Cruise Line confirmó que colaboró con las autoridades y reiteró su política de tolerancia cero. La compañía explicó que la mayoría de los detenidos no eran empleados directos, y que aquellos que sí tenían un vínculo laboral ya no formaban parte de la empresa.

En tanto, el momento del operativo quedó registrado por pasajeros del crucero Disney Magic, quienes grabaron las detenciones. En una de las escenas más comentadas, una turista identificada como Dharmi Mehta reconoció a un camarero mientras era arrestado, lo que provocó mayor impacto entre los viajeros.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los detenidos ni se ha confirmado que otros cruceros estuvieran involucrados en la operación.

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La investigación continúa abierta y ha generado atención pública por la magnitud del operativo y por la presencia de tripulantes internacionales en el caso.