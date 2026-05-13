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28 empleados de cruceros de DISNEY fueron arrestados: “estaban involucrados con porn0grafía infantil”

Pasajeros del crucero Disney Magic quedaron horrorizados con las detenciones y grabaron el momento.

Mayo 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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En un crucero de Disney fueron arrestados 28 empleados vinculados a porn0grafía infantil.

Getty Images

Un verdadero escándalo se ha desatado alrededor de un crucero de Disney luego de que se llevara a acabo un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Fue entre el 23 y el 27 de abril que una intervención de rutina terminó destapando material de explotación sexual infantil.

Ante los hechos, fueron detenidas 28 personas involucradas en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de este tipo de material.

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Luego de las detenciones se cancelaron las visas y se procedió a la deportación de los implicados a sus países de origen; entre ellos se encontraban 26 personas de Filipinas, una de Portugal y otra de Indonesia.

La situación tomó mayor notoriedad cuando Disney Cruise Line confirmó que colaboró con las autoridades y reiteró su política de tolerancia cero. La compañía explicó que la mayoría de los detenidos no eran empleados directos, y que aquellos que sí tenían un vínculo laboral ya no formaban parte de la empresa.

@latinus_us

LatinusDiario. Arrestaron a 28 empleados de un crucero de Disney por delitos de pornografía infantil. #Latinus #InformaciónParaTi

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En tanto, el momento del operativo quedó registrado por pasajeros del crucero Disney Magic, quienes grabaron las detenciones. En una de las escenas más comentadas, una turista identificada como Dharmi Mehta reconoció a un camarero mientras era arrestado, lo que provocó mayor impacto entre los viajeros.

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Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los detenidos ni se ha confirmado que otros cruceros estuvieran involucrados en la operación.

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La investigación continúa abierta y ha generado atención pública por la magnitud del operativo y por la presencia de tripulantes internacionales en el caso.

Crucero DISNEY pornografía infantil
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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