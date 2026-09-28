HEAT Latin Music Awards 2026 en Jalisco: ¿Quiénes son los más nominados y cómo votar?

HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco dio a conocer los nominados de su primera edición mexicana y la colombiana quedó al frente de una lista de 30 categorías.

El público puede votar por sus favoritos desde YA... En exclusiva por la app de LosHeat.tv. Los ganadores se anunciarán y celebrarán por lo alto el 5 de noviembre, en la gala del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en vivo por LosHeat.tv. Las votaciones cierran el 15 de octubre.

Esta edición se hace al estilo Jalisco porqué Jalisco la recibe. La Semana y la gala ocurren en su territorio, en trabajo conjunto con el Gobierno de Jalisco, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta. Diana Montes, CEO de los HEAT Latin Music Awards, señaló que “Jalisco nos abrió la casa y llegamos con una lista en la mano. Cuando la revisamos faltaba algo obvio: la música de aquí no tenía dónde competir. Ahora la tiene, y la va a decidir la gente.”

La Semana HEAT corre del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta. La gala será el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en vivo por LosHeat.tv.

La conducción estará en manos de la dominicana Caroline Aquino, la mexicana Karime Pindter, la venezolana Yohana Vargas, el uruguayo Ignacio Baladán y los colombianos La Segura y Dímelo King.

Hay una categoría que premia exactamente la fuerza que impulsa a los HEAT. Se llama Fandom del Año y reconoce lo que ocurre cuando los fans se unen y empujan a una sola voz: las Bichotas, los Riveristas, los Belifans, las Tinistas y los Aniitters compiten por su propio globo. Un artista llega lejos cuando hay alguien decidido a llevarlo.

Carlos Rivera, el mexicano que lidera las nominaciones de los HEAT 2026

De acuerdo con la lista oficial de nominados, Carlos Rivera es el mexicano con más postulaciones, con siete, mientras que Carín León, Alejandro Fernández, Belinda y Grupo Frontera acumulan seis nominaciones cada uno. Los cinco forman parte de los 13 nombres que concentran el mayor número de postulaciones de esta edición.

El cantante Carlos Rivera compite en Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Pop, además de recibir una nominación a Mejor Video por “Sin Despedida”, su colaboración con Alejandro Fernández. Su álbum Almas también compite por Álbum del Año, mientras que “Almas” y “Sin Despedida” aparecen en Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas. La séptima nominación corresponde a sus seguidores, los Riveristas, en Fandom del Año.

Carín León y Alejandro Fernández: seis nominaciones cada uno

Dos de los máximos representantes de la música mexicana también llegan a la ceremonia con seis nominaciones cada uno. Carín León está nominado a Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Regional Mexicano. Además, compite en Mejor Colaboración por “Vivir Sin Aire”, junto a Maná, y “A Medio Vivir”, junto a Ricky Martin. Su álbum MUDA aparece en Álbum del Año, mientras que “Ahí estabas tú” compite en Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas.

Carín León le respondió a quienes criticaron su portada y la tacharon de ‘maldita’. (Instagram @carinleonoficial)

Por su parte, Alejandro Fernández también suma seis postulaciones. El cantante compite en Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Regional Mexicano.

A esto se agregan Mejor Video por “Sin Despedida”, Canción del Año por “No Me Sé Rajar”, Álbum del Año por De Rey A Rey y Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas por “Sin Despedida”.

Belinda es otra de las mexicanas que aparece entre los nombres más nominados de los HEAT 2026. La cantante compite por Mejor Artista Femenino y Mejor Artista Pop, además de recibir una nominación por Mejor Video con “Heterocromía”.

En Mejor Colaboración, aparece junto a Danna por “DOLCE VITA”; mientras que “Mentiras” está nominada en Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas. Su sexta nominación llega en Fandom del Año, donde compiten los Belifans.

Danna Paola y Belinda podrían lanzar una canción juntas. (Instagram @belindapop)

La representación mexicana no se queda únicamente en solistas. Grupo Frontera también suma seis nominaciones en esta edición. La agrupación aparece en Mejor Grupo o Banda y Mejor Artista Regional Mexicano. También compite por Mejor Colaboración con “Me Jalo”, junto a Fuerza Regida.

Su canción “No Capea”, con Xavi, está nominada a Canción del Año, mientras que Lo Que Me Falta Por Llorar compite por Álbum del Año. Además, “Coqueta”, colaboración con Fuerza Regida, aparece en Mejor Canción Viral.

Una de las grandes novedades de esta edición es la categoría Mejor Artista Regional Mexicano, creada para esta primera edición mexicana de los premios.

La lista reúne a 17 nominados, entre ellos Lucero, Christian Nodal, Grupo Firme, Grupo Frontera, Fuerza Regida, Carín León, Alejandro Fernández, Alfredo Olivas, Alicia Villarreal, Ana Bárbara, Eden Muñoz, Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Julión Álvarez y su Norteño Banda, Lenin Ramírez, Remmy Valenzuela y Majo Aguilar.

La categoría coloca en un mismo espacio a distintas generaciones y propuestas de la música mexicana, desde figuras con décadas de trayectoria hasta artistas que representan nuevas vertientes del género.

HEAT Latin Music Awards 2026: ¿cuándo y dónde será la ceremonia?

Los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco celebrarán su primera edición mexicana con una agenda que se extenderá del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta.

La ceremonia se realizará el 5 de noviembre de 2026 en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y será transmitida en vivo por LosHeat.tv.

Con Carlos Rivera al frente de la representación mexicana por número de nominaciones, y con Carín León, Alejandro Fernández, Belinda y Grupo Frontera pisándole los talones en el listado, México tendrá una presencia particularmente visible en una edición que además incorpora por primera vez una categoría dedicada al Regional Mexicano.