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Se cumplen 9 años de la muerte de Hiromi y su hermana y viudo comparten: “EL DOLOR NUNCA SE VA”

Hiromi murió hace casi diez años junto a su hija y sus seres queridos le envían tristes mensajes.

Septiembre 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Hiromi y su hija Julieta murieron hace casi 10 años.

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“Les mando un beso hasta donde quiera que se encuentren, Hiro y Julieta, gracias por cuidarme”.

Hace casi 10 años, perdió la vida Hiromi. La cantante tenía 34 años cuando sufrió una severa hemorragia hepática y complicaciones derivadas del síndrome de HELLP (una variante de preeclampsia) durante su octavo mes de embarazo.

La noticia de su deceso conmocionó al mundo del espectáculo. Y es que Hiromi ganó popularidad tras participar en la tercera generación de ‘La Academia’ en 2004, y aunque no llegó a la final del concurso, su participación marcó el inicio de una carrera que se extendió al teatro musical, la televisión y el doblaje.

Hiromi desarrolló su trayectoria en puestas como ‘Mentiras, el musical’, ’12 princesas en pugna’ y ‘Bule Bule’, entre otras. También prestó su voz a personajes de ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Alicia a través del espejo’ y ‘Los Muppets’.

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En el camino, Hiromi se casó con Fernando Santana en 2017 y poco después anunció que esperaban a su primera hija, a quien llamarían Julieta. Sin embargo, tuvieron pocos meses para disfrutar su etapa.

La cantante ingresó a un hospital después de presentar un fuerte dolor. De acuerdo con declaraciones de su madre, Lourdes Elsa Salas, la situación se complicó y los médicos detectaron una hemorragia interna.

Julieta murió primero. Luego, los médicos intentaron controlar la hemorragia de Hiromi y realizaron procedimientos para estabilizarla, pero la cantante sufrió varios paros cardiacos y finalmente falleció.

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A nueve años de su partida, la hermana de Hiromi, Kaori, dejó un sentido mensaje:

“9 años…

El dolor nunca se va.

Dicen que aprendes a vivir con él.

La verdad no sabría cómo explicarlo…

Entiendes que tienes que seguir viviendo…

Pero cuando paras un segundo, el dolor te ahoga, te sofoca y lo sientes como el primer momento.

Duele vivir sin ti…

Lo único que reconforta un poco es recordar lo que vivimos juntas, lo que fuimos juntas.

Te extraño y te amo cada momento que sigo aquí.

Odio septiembre… odio vivir sin ti.

Un año más, un año menos.

27”, escribió.

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Por su parte, el viudo de Hiromi también recordó la muerte de Hiromi y de su hija Julieta

“Son 9 años donde la vida me quitó todo mi mundo, donde reproché y maldije mil veces lo vivido, donde no tenía idea de cómo calmar el dolor, donde no sabía qué seguía y cómo iba a hacer para ponerme en pie y continuar, pero hoy de esa misma manera agradezco mil veces lo que tengo en mi vida y a mi hermosa familia.
“Es una realidad innegable que siempre las llevaré en el corazón y que siempre estaremos unidos por el amor. Les mando un beso hasta donde quiera que se encuentren, Hiro y Julieta, gracias por cuidarme y mandarme 2 ángeles, Gina y Pía, para que me acompañaran a compartir esta vida. Siempre serán mis ángeles. 27”, compartió en sus redes sociales Fernando.

Hiromi Hayakawa Hiromi
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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