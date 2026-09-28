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Mamá de Abelito fue víctima de ACOSO por Agustín y Naim Darrechi, quien admite: “Estuvo fatal, lo siento”

El cumpleaños de Abelito estuvo repleto de polémicas, pero de lo único que Naim Darrechi sí se arrepiente, es de bailarle a la señora Cristy.

Septiembre 28, 2026 • 
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Naim Darrechi pidió perdón por faltar al respeto a mamá de Abelito

kick

La celebración por el cumpleaños de Abelito se salió de control y ni él está feliz al día siguiente. Al parecer no solo estuvieron presentes invitados, sino algunos que no fueron requeridos en el evento.

Según lo dicho por Abelito, tal habría sido la situación de Naim Darrechi, quien no solo armó bronca contra Aarón Mercury, sino que le faltó al respeto a doña Cristy, la mamá de Abelito.

Junto a Agustín, amigo de Nicola Porcella y Wendy Guevara, Naim Darrechi bailó con la señora. Pero en una transmisión en vivo, admitió que pegó su cuerpo y su miembro quedó en el cuello de la señora.

ABELITO DESAPROBÓ LA SITUACIÓN

En un comunicado publicado en redes sociales, Abelito manifestó su molestia:
“No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia, y si abro las puertas al público en general, al igual que a mis amigos cercanos, es para agradecer un año más de vida y no es nada chido que aún sin ser invitado lleguen y quieran lucirse o armar su teatro”.

“Gracias a Dios no actué como me hubiera gustado, y si no fue así, fue porque en las situaciones no estuve totalmente en sintonía”.

Abelito dijo que su equipo se portó tranquilo ante el nivel de la situación, y remató: “No sé si en la vida siempre les toque la misma suerte”.

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NAIM SE DISCULPÓ CON ABELITO Y DIJO ESTAR ARREPENTIDO

En una transmisión en vivo por Kick, Naim Darrechi manifestó estar arrepentido solo de haber bailado con la mamá de Abelito. “Ayer no es un día que me pueda justificar o me puedan defender. Que caiga la funa y aceptar los errores, en lo que nos equivocamos, no somos perfectos.

“Ayer fue un día en el que la cagué. Pasaron varias cosas ayer, pero realmente de que yo sienta que debo pedir disculpas es solo una cosa, lo demás son cosas que pasan y suceden”, dijo.

“Una mamá es lo más valioso que tenemos y hay que respetar. Ayer cometí el error, yo soy aventado con las señoras, bailar pegadito, pero ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito, sin saber que era la mamá de Abelito. Ostía, no fue algo que estuvo bien. Me disculpo con la familia y con Abelito”.

“Si hubiera sido una señora que no fuera la mamá de Abelito, yo soy cariñoso con las señoras, pero la verdad que dije ‘la cagué’ porque no me gustaría que hicieran eso con mi mamá. Estuvo fatal, lo siento”, dijo Naim Darrechi.

En redes sociales han explotado las críticas, como la escrita por la cuenta @LeslyMarti5mn: “Y esto como lo vas a justificar? “No sabía que eres la mamá de Abelito” así no fuera la mamá de Abelito esto es asqueroso, ninguna mujer merece ser tratada así, eres un asco de ser humano”.

Abelito Naim Darrechi
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