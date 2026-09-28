Esteban Macías DESATA CRÍTICAS tras presumir manicure con uñas rojas y lifting de pestañas

“La gente no acaba de entender que no tiene por qué opinar, criticar, bulear o cuestionar a la gente por su aspecto físico”.

Desde diciembre de 2025, Esteban Macías ha sorprendido con su cambio de imagen más femenino. Y es que el periodista ha ido transformando su apariencia que ha incluido pintar sus uñas, usar aretes y ahora hasta hacerse un lifting de pestañas.

Macías ha sido contundente al aseverar que “la respuesta para todas esas personas que se preguntan por qué las uñas, por qué el arete, por qué el pelo largo… la respuesta es: les vale madr*s.

“La realidad es que les vale madr*s a todos. La gente no acaba de entender que no tiene por qué opinar, criticar, bulear o cuestionar a la gente por su aspecto físico. Por sus creencias, por su ideología, por su identidad de género o por sus preferencias, son cosas que solamente son de una persona y esa persona tiene todo el derecho a llevarlas y hacerlas como más se les antoje”, agregó.

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Y aún con todos sus dichos, las redes sociales no paran y ahora lo critican por presumir las uñas largas en tono rojizo y haberse hecho un lifting de pestañas.

Pero Esteban sigue haciendo caso omiso al qué dirán. De hecho, usó tacones para conocer a Meryl Streep y hasta reprochó que a los jóvenes y guapos se les perdone todo e hizo un listado donde aparecen Jacob Elordi, Harry Styles y ‘Bad Bunny’ vestidos con “ropa de mujer” sin que se les juzgue como a él.

“Se ponen lo que quieran, de hombre o de mujer y todo el mundo se los festeja”, expresó.

El crítico de cine también ha abundado en que prefiere usar “ropa de mujer”, sobre todo porque “tiene cortes más pequeños, tienen telas mucho más suaves”.

Además ha enfatizado en que todas las prendas “las compré en el departamento de mujer, del cuello hasta los zapatos”.

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Finalmente, no se detiene en presumir sus diferentes atuendos que van desde pantalones palazzo, tracksuits oversize, chamarras, tenis y huaraches. Y otros accesorios fuera de la ropa con el que ha cambiado su apariencia.