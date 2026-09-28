Lupillo Rivera regresa a ‘Top Chef VIP’ a dos días DE DESPOTRICAR por ‘usarlo’ para generar “morbo y chismes”

“Me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir”.

Hace un par de días, Lupillo Rivera exclamaba furioso que abandonaba ‘Top Chef VIP’ porque se sentía absolutamente traicionado y molesto con Telemundo.

“Yo sé que tengo oportunidad de ganar y llegar lejos, pero he tomado esta decisión y es definitiva”, indicó el cantante.

Luego, publicó un comunicado en el que señaló que le había dado su tiempo y trabajo, además de compartir su vida con ellos al permitirles utilizar su imagen y nombre.

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“Pero lo que hicieron hace un mes rebasa cualquier límite: fue un acto con toda la ventaja, la alevosía y mala intención”, escribió.

Y agregó que “por supuesto la gente que no me quiere aprovechó ese momento para sacar sus propias conclusiones, juzgar sin saber y armar historias falsas, llegando al extremo de inventar que salía con una de mis compañeras (de reality)”, destacó.

Finalmente, manifestó “es por esta razón, por falta de respeto y por esta persecución mediática que tome la decisión de salirme del programa”.

¿Por qué se molestó tanto Lupillo Rivera?

Pocos días después de que se diera a conocer la ruptura de Rivera con la modelo dominicana Taina Pimentel, se había transmitido un episodio inédito en el que se mostró que el intérprete habría tenido un encuentro con una “hermosa dama”.

El cantante explicó que no pudo acercarse a ella como hubiera querido debido a que estaba comprometido y, además, tenía su compromiso en el reality.

Ante la gran molestia, ¿por qué volvió Lupillo a ‘Top Chef VIP’?

El hermano de la fallecida Jenni Rivera regresó en el episodio de este domingo al reality junto a otros exconcursantes en busca de una nueva oportunidad, y fue uno de los dos elegidos para reintegrarse a la competencia.

“Platicando con mi madre me dijo: ‘Tienes que regresar y ahora sí que no le des el gusto a nadie que no quiere que estés aquí; tienes que regresar, tienes que entrar a hacer el trabajo que estás haciendo y si te toca irte que te vayas porque te ganaron, no porque corriste”, manifestó.

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“(Estoy) contento de haber tomado esa decisión”, dijo junto a José Joel, quien también volvió a la competencia.