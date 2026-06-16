Bonnie Tyler, cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’ DESPIERTA del coma, pero se encuentra “muy grave”

“Queremos decirles que ella es consciente de sus buenos deseos y está muy agradecida por ellos”.

La intérprete de ‘Total Eclipse of the Heart’, Bonnie Tyler, salió del estado de coma, en el que permanecía desde el mes de mayo. La estrella internacional ha registrado una evolución, sin embargo, permanece bajo estricta atención médica especializada.

“Bonnie ya no está en coma, pero su estado sigue siendo muy grave y permanece en cuidados intensivos en un hospital de Portugal. Aunque su condición está mejorando, el proceso es lento. Sus médicos confían en que se recuperará por completo, pero llevará tiempo”, expresó su equipo de trabajo.

Debido a su delicado estado de salud, Tyler canceló sus presentaciones para concentrarse en su recuperación.

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“En la medida de lo posible, pospondremos hasta el próximo año todos nuestros espectáculos restantes de este verano. Esto afectará a todos los espectáculos programados hasta finales de agosto. Por el momento, mantenemos la esperanza de que nuestros espectáculos de otoño puedan celebrarse”, indicó.

La estrella se presentaría en el Festival Sunshine de Worcester en agosto. Además tenía conciertos en Europa y un show más en el Utilita Arena de Cardiff el 17 de diciembre.

El equipo de Bonnie se disculpó “por la decepción que esto puede causar” y agradeció la “enorme muestra de cariño y apoyo”. “Queremos decirles que ella es consciente de sus buenos deseos y está muy agradecida por ellos”.

¿Qué le pasó a Bonnie Tyler?

La intérprete fue hospitalizada a principios de mayo en Faro, Portugal, ciudad donde reside. Según información difundida por su propio equipo, la estrella se sometió a una cirugía intestinal de emergencia.

Tras la operación, los médicos decidieron inducirla al coma para facilitar su recuperación. En aquel momento, su representante, Matt Davis, explicó que la medida formaba parte del protocolo médico y pidió privacidad para la familia mientras continuaba la atención hospitalaria.

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Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles sobre la causa que hizo necesaria la intervención quirúrgica.