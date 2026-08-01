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¿Karina Torres realmente es Licenciada? La verdad detrás de su nivel educativo

La habitante de La Casa de los Famosos México 2026 es conocida como ‘la licenciada’...

Agosto 01, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Karina Torres

La Casa de los Famosos México

La vida de Karina Torres pudo haber tenido un desenlace distinto. Estuvo envuelta en alcoholismo y drogadicción, además de ejercer el sexoservicio; pero después de integrarse al programa de Alcohólicos Anónimos y rehabilitarse, decidió que solo había un camino: La superación.

Y es que Edna Karina Torres no oculta su pasado, pero también tiene la mirada en el progreso. En 2023 se graduó, y desde entonces se le conoce como La Licenciada. Con su ingreso a La Casa de los Famosos México, su fama de Licenciada llegó a un siguiente nivel, pero realmente no estudio una carrera universitaria.

La verdad es que Karina Torres estudió hasta la secundaria, y después de años de trabajo y problemas de adicciones, decidió estudiar en la Academia de Belleza y Cosmetología en su natal León, Guanajuato. Ha compartido que le gusta la colorimetría.

¿Entonces por qué le dicen Licenciada?

A Karina Torres la llaman Licenciada por producto de las bromas de sus seguidores. Es común que le escriban todo tipo de insultos y comentarios, pero que también se mofen de ella.

En 2023, cuando se graduó de sus estudios que le abrieron las puertas al estilismo, utilizó toga y birrete, y subió un video en su canal de YouTube.

Al verla vestida de gala académica, sus seguidores de redes sociales comenzaron a llamarla cariñosamente -y de broma- “La Licenciada” o “La Lic. Edna Karina Torres”.

Son tres años los que ha adoptado el apodo, además de otros como “la apocalipto”, en referencia a la película de Mel Gibson.

Karina Torres abrió su estética llamada Yumikai, pero luego se la traspasó a su amiga Yumi, quien opera el negocio exitosamente.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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