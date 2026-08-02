Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Escándalo en “Survivor": concursante tiene hernia en el ombligo y fans acusan al reality de ponerla en riesgo

Shada tuvo que ser atendida por los médicos por este padecimiento pero sus rivales dudaron de ella

Agosto 01, 2026 • 
Alejandro Flores
survivor hernia.jpg

Shada encaró a sus rivales

Captura Azteca

“Survivor” atraviesa uno de sus momentos más polémicos.

El reality show de pruebas extremas va hacia la mitad de su temporada y Shada, influencer de estilo de vida y química de profesión, protagonizó una pelea que reveló incluso una traición.
El episodio comenzó con una prueba en la que los concursantes se convertían en una especia de tractores humanos pues tenían que jalar una maquina mediante un arnés colocado alrededor de la cintura.
Ahí fue donde Shada se quebró.
Sintió un dolor tan intenso que se tiró al suelo y lloró mientras llegaban los médicos de la producción.
TE RECOMENDAMOS: Ernesto D’Alessio se transforma en drag queen: así luce para su estreno en Mentiras

El problema de salud de Shada en “Survivor”

Shada le explicó a los galenos que tiene una hernia en el ombligo.

“Cuando hago mucho esfuerzo como que se me pellizca el intestino”, alcanzó a decir en medio de gritos de dolor.

Sin embargo, el dolor apenas duró unos cuantos minutos, por lo que sus rivales dudaron que fuera verdad lo de la hernia.
En particular, Javi dijo abiertamente que Shada estaba fingiendo:

“Ahorita tú te tiras para que se pare la prueba”, le dijo a otra de las concursantes.


El comentario no pasó desapercibido para Shada, quien confrontó a Javi y le dijo en tono sarcástico:

“No sabía que además de profesor de educación física eras médico”.

El señalamiento contra “Survivor”

En las redes sociales de “Survivor” el debate se exacerbó entre quienes, igual que Javi, dudan de que Shada padezca por una hernia en el ombligo.
De acuerdo con Barnaclinic, la organización sin fines de lucro del sistema de salud de Barcelona, explica las implicaciones de este tipo de padecimientos:

“Las complicaciones que puede ocasionar una hernia umbilical no tratada a tiempo pueden ser graves o muy graves. Puede evolucionar en la salida de contenido del interior del abdomen y que no se vuelva a reintroducir, causando una incarceración. Si lo que ha salido por el orificio es intestino y no se reintroduce en un tiempo adecuado, puede convertirse en una hernia umbilical estrangulada, que lleve a una perforación intestinal, una peritonitis y un cuadro infeccioso muy grave o letal”.

En eso se basan las dudas de Javi y los comentarios de los detractores de Shada en redes sociales, que señalan que el reality show cometió un error al aceptarla.

"¿Por qué no hacen exámenes antes de entrar?, ¿a qué rayos va sabiendo que tiene una hernia?, qué decepción de Survivor convertido en La granja”, son algunos de los comentarios.

Survivor México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
karina-torres-licenciada-grado.jpg
Famosos
¿Karina Torres realmente es Licenciada? La verdad detrás de su nivel educativo
Agosto 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
mariana echeverria (2).jpg
Famosos
Mariana Echeverría revela el calvario que vivió durante 4 años: “Sacrifiqué mi cuerpo y mi salud”
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
salvacioncasa de los famosos 2026.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos está en crisis: el papel higiénico se acaba y ya no hay carne
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
salvacioncasa de los famosos 2026.jpg
Famosos
¿Quién se salvó de la primera eliminación en La Casa de los Famosos y quiénes quedaron nominados?
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandrocamacho-.jpg
Telenovelas
Alejandro Camacho: Un villano con muchos rostros que ahora brilla en “Guardián de mi vida”
El primer actor, a quien ahora vemos como el enigmático Aramis, nos revela sus herramientas para crear antagonistas inolvidables
Agosto 01, 2026
 · 
Edson Vázquez
LUIS MIGUEL.jpg
Famosos
Luis Miguel se transforma: cambia de look tras los problemas cardíacos que lo tuvieron en el hospital
La salud del cantante todavía es un misterio pero él reaparece en sus redes sociales con una figura impactante
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis chaparro.jpg
Famosos
El trauma de Luis Chaparro con su papá: por eso le dijo a Memo Schutz que quiere ser su hijo
El creador de contenido tiene varios videos en los que ha expuesto su situación como hijo de un padre ausente
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa diverticulos.jpg
Famosos
Mariana Ochoa padece una “penosa” enfermedad que casi la deja fuera de LCDF: “Se hacen globos y explotan”
La cantante tuvo que medicarse para estar en el reality show
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores