Escándalo en “Survivor": concursante tiene hernia en el ombligo y fans acusan al reality de ponerla en riesgo

“Survivor” atraviesa uno de sus momentos más polémicos.

El reality show de pruebas extremas va hacia la mitad de su temporada y Shada, influencer de estilo de vida y química de profesión, protagonizó una pelea que reveló incluso una traición.

El episodio comenzó con una prueba en la que los concursantes se convertían en una especia de tractores humanos pues tenían que jalar una maquina mediante un arnés colocado alrededor de la cintura.

Ahí fue donde Shada se quebró.

Sintió un dolor tan intenso que se tiró al suelo y lloró mientras llegaban los médicos de la producción.

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El problema de salud de Shada en “Survivor”

Shada le explicó a los galenos que tiene una hernia en el ombligo.

“Cuando hago mucho esfuerzo como que se me pellizca el intestino”, alcanzó a decir en medio de gritos de dolor.

Sin embargo, el dolor apenas duró unos cuantos minutos, por lo que sus rivales dudaron que fuera verdad lo de la hernia.

En particular, Javi dijo abiertamente que Shada estaba fingiendo:

“Ahorita tú te tiras para que se pare la prueba”, le dijo a otra de las concursantes.



El comentario no pasó desapercibido para Shada, quien confrontó a Javi y le dijo en tono sarcástico:

“No sabía que además de profesor de educación física eras médico”.

El señalamiento contra “Survivor”

En las redes sociales de “Survivor” el debate se exacerbó entre quienes, igual que Javi, dudan de que Shada padezca por una hernia en el ombligo.

De acuerdo con Barnaclinic, la organización sin fines de lucro del sistema de salud de Barcelona, explica las implicaciones de este tipo de padecimientos:

“Las complicaciones que puede ocasionar una hernia umbilical no tratada a tiempo pueden ser graves o muy graves. Puede evolucionar en la salida de contenido del interior del abdomen y que no se vuelva a reintroducir, causando una incarceración. Si lo que ha salido por el orificio es intestino y no se reintroduce en un tiempo adecuado, puede convertirse en una hernia umbilical estrangulada, que lleve a una perforación intestinal, una peritonitis y un cuadro infeccioso muy grave o letal”.

En eso se basan las dudas de Javi y los comentarios de los detractores de Shada en redes sociales, que señalan que el reality show cometió un error al aceptarla.