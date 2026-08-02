Memo Schutz le manda mensaje a sus hijos que están por entrar al quirófano

Memo Schutz está nominado en esta primera semana de La Casa de los Famosos.

Fue una nominación sorpresiva porque durante estos días ha logrado caerle bien a todos los habitantes. Incluso Aldo Rendón, en tono de broma, llegó a decir que prefiere que voten por Memo que por él.

Su carácter empático y su historia de vida le han ganado el cariño de los habitantes y lo han viralizado como un “hombre ideal” en redes sociales.

Precisamente este último punto se ha hecho especialmente emotivo: es un padre de familia que todo el tiempo antepone en sus conversaciones el amor por sus hijos y su esposa.

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El mensaje de Memo Schutz a su familia

Este viernes, en el que perdió la última oportunidad de salir de la placa de nominados (si Fede Vigevani hubiera ganado el reto de salvación, lo hubiera salvado a él), Memo tuvo una crisis emocional mientras se preparaba para dormir.

Primero le mandó un saludo a su esposa, de quien dijo extraña mucho sus abrazos y sus besos.

“Ya nos desquitamos luego”, le dijo en un gesto de profundo amor de pareja.

Luego le habló a sus hijos.

“Guillermo, dale viene parte importante en la escuela. Pato... recuerda que los operan la próxima semana; todo va a salir bien... a lo mejor estoy ahí con ustedes”, dijo en referencia a su posible eliminación el domingo.

Schutz tiene cuatro hijos: Guillermo y Patricio que son los mayores y serán operados el primero por piedras en la vesícula, y el segundo por un “tema en la nariz que estaba ya programada”.

Los hijos menores se llama Nicole y Luca. A este último le prometió siempre hacer frente a las cámaras la figura de medio corazón con una mano para que el niño pudiera acercarse a su pantalla y completarlo a la distancia.

Y eso hizo en esta ocasión.