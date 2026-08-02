Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Memo Schutz le manda mensaje a sus hijos que están por entrar al quirófano

El periodista deportivo está nominado en la primera semana de La Casa de los Famosos México

Agosto 01, 2026 • 
Alejandro Flores
memo schutz (1).jpg

Memo Schutz

Televisa

Memo Schutz está nominado en esta primera semana de La Casa de los Famosos.

Fue una nominación sorpresiva porque durante estos días ha logrado caerle bien a todos los habitantes. Incluso Aldo Rendón, en tono de broma, llegó a decir que prefiere que voten por Memo que por él.
Su carácter empático y su historia de vida le han ganado el cariño de los habitantes y lo han viralizado como un “hombre ideal” en redes sociales.
Precisamente este último punto se ha hecho especialmente emotivo: es un padre de familia que todo el tiempo antepone en sus conversaciones el amor por sus hijos y su esposa.
TE RECOMENDAMOS: Ernesto D’Alessio se transforma en drag queen: así luce para su estreno en Mentiras

El mensaje de Memo Schutz a su familia

Este viernes, en el que perdió la última oportunidad de salir de la placa de nominados (si Fede Vigevani hubiera ganado el reto de salvación, lo hubiera salvado a él), Memo tuvo una crisis emocional mientras se preparaba para dormir.

Primero le mandó un saludo a su esposa, de quien dijo extraña mucho sus abrazos y sus besos.
“Ya nos desquitamos luego”, le dijo en un gesto de profundo amor de pareja.
Luego le habló a sus hijos.

“Guillermo, dale viene parte importante en la escuela. Pato... recuerda que los operan la próxima semana; todo va a salir bien... a lo mejor estoy ahí con ustedes”, dijo en referencia a su posible eliminación el domingo.

Schutz tiene cuatro hijos: Guillermo y Patricio que son los mayores y serán operados el primero por piedras en la vesícula, y el segundo por un “tema en la nariz que estaba ya programada”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

gemagaroa--.jpg
Famosos
Gema Garoa está de luto por muerte de su padre
Julio 25, 2026
 · 
TVyNovelas
florvignia--.jpg
Famosos
¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 2026?
Julio 14, 2026
 · 
TVyNovelas
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos habitantes.jpg
Famosos
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos redes.jpg
Famosos
¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
galilea montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo recuerda su triunfo en Big Brother hace 24 años y revela por qué no entraría LCDF
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores

Los hijos menores se llama Nicole y Luca. A este último le prometió siempre hacer frente a las cámaras la figura de medio corazón con una mano para que el niño pudiera acercarse a su pantalla y completarlo a la distancia.

Y eso hizo en esta ocasión.

“Aquí está el corazón príncipe, ya sabes que vas a entrar prefisrt (preescolar) y te voy a estar checando”.

Memo Schutz La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mariana echeverria (2).jpg
Famosos
Mariana Echeverría revela el calvario que vivió durante 4 años: “Sacrifiqué mi cuerpo y mi salud”
Agosto 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
salvacioncasa de los famosos 2026.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos está en crisis: el papel higiénico se acaba y ya no hay carne
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
salvacioncasa de los famosos 2026.jpg
Famosos
¿Quién se salvó de la primera eliminación en La Casa de los Famosos y quiénes quedaron nominados?
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
LUIS MIGUEL.jpg
Famosos
Luis Miguel se transforma: cambia de look tras los problemas cardíacos que lo tuvieron en el hospital
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis chaparro.jpg
Famosos
El trauma de Luis Chaparro con su papá: por eso le dijo a Memo Schutz que quiere ser su hijo
El creador de contenido tiene varios videos en los que ha expuesto su situación como hijo de un padre ausente
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa diverticulos.jpg
Famosos
Mariana Ochoa padece una “penosa” enfermedad que casi la deja fuera de LCDF: “Se hacen globos y explotan”
La cantante tuvo que medicarse para estar en el reality show
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto dalessio mentiras.jpg
Famosos
Ernesto D’Alessio se transforma en drag queen: así luce para su estreno en Mentiras
El cantante interpreta una de las canciones más famosas de su madre, Lupita D’Alessio
Julio 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
unpasohaciati-mdrama-0.jpg
Series y Cine
“Un paso hacia ti” abre la era de los M-Dramas... ¡La M es de México!
Luis Luisillo Miguel, productor de Rebelde, presenta esta historia juvenil de sueños, amor y familia inspirada en el fenómeno asiático de tramas cortas
Julio 31, 2026
 · 
Nayib Canaán