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Mariana Echeverría revela el calvario que vivió durante 4 años: “Sacrifiqué mi cuerpo y mi salud”

La ex participante de La Casa de los Famosos reaccionó a los comentarios de Gala Montes

Agosto 01, 2026 • 
Alejandro Flores
mariana echeverria (2).jpg

Mariana Echeverría

Instagram

Las críticas feroces de Gala Montes en contra de Mariana Echeverría se han hecho virales durante toda esta semana.

Echeverría regresó al mundo de la farándula con su aparición como panelista en La Casa de los Famosos, reality show en el que participó hace dos años y del cual salió tan funada que decidió retirarse de la televisión.
Durante el tiempo que estuvo ausente de la pantalla se dedicó a hacer ejercicio, reorientar su vida cotidiana con hábitos saludables que fue registrando en su cuenta de Instagram.
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Y en 2025 se convirtió en madre por segunda ocasión.

El regreso de Mariana Echeverría

Su regresó a la televisión impactó por su transformación tanto física como emocioal.
Pero Gala Montes se ha mostrado no sólo escéptica ante ese cambio, sino duramente crítica con ella: “La gente la perdonó sólo porque adelgazó”, ha repetido.

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Alejandro Flores

Ante este señalamiento, Mariana respondió durante una transmisión en vivo en la que explicó:

“No sé si lo recuerden pero llevo desde 2021 y hasta el 2025 en proceso hormonales porque quería ser madre por segunda vez”.

La ex conductora de Me Caigo de Risa narró un elemento dramático de este proceso:

“Yo había tenido cuatro bebés perdidos. Llámenlo necedad o como sea pero yo sacrifiqué mi cuerpo, mi peso y mi salud para tener a mi bebé”.

Por tanto, Echeverría asegura que con su cuerpo no puede sino estar agradecido por haberle permitido ser madre otra vez aquel 30 de junio de 2025.

Mariana Echeverría Gala Montes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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