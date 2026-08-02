A un año y medio de despedir a su madre Dulce, Romina Mircoli acompaña a su padre que padece el mismo mal

La cantante Dulce perdió la batalla contra el cáncer el 25 de diciembre de 2024.

Aunque ella siempre prefirió mantenerlo en privado, su padecimiento se conoció con el paso de los días, después de su muerte: cáncer de pulmón.

Desde aquel día, su hija Romina Mircoli ha atravesado momentos polémicos y enfrentamientos mediáticos y legales, no sólo por la herencia de Dulce, también por aspectos de su vida personal.

La hija de Dulce, por ejemplo, tuvo que defenderse de las acusaciones de maltrato contra su madre, pero también ha luchado por conservar los restos de la cantante.

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¿Qué pasa con el papa de Romina Mircoli?

Dulce nació un 29 de julio y con motivo del que hubiera sido su cumpleaños, la familia organizó una misa en su honor. Romina, sin embargo y a pesar de que colaboró en la preparación de la ceremonia, no estuvo presente.

La razón fue revelada por su esposo, Moisés González.

“Ella está con su papá en Cancún. Ella prefirió atender esto porque su papá le dijo: no quiero estar solito y quiero que te quedes conmigo”.

El esposo de Mircoli detalló que don Luis Mircoli batalla desde 2025 con un cáncer que le diagnosticaron en la próstata.