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A un año y medio de despedir a su madre Dulce, Romina Mircoli acompaña a su padre que padece el mismo mal

La hija de Dulce no estuvo presente en la conmemoración del natalicio de la cantante

Agosto 01, 2026 • 
Alejandro Flores
dulce romina mircoli papa.jpg

Luis Mircoli con su entonces esposa Dulce y su hija Romina

Instagram Romina Mircoli

La cantante Dulce perdió la batalla contra el cáncer el 25 de diciembre de 2024.

Aunque ella siempre prefirió mantenerlo en privado, su padecimiento se conoció con el paso de los días, después de su muerte: cáncer de pulmón.
Desde aquel día, su hija Romina Mircoli ha atravesado momentos polémicos y enfrentamientos mediáticos y legales, no sólo por la herencia de Dulce, también por aspectos de su vida personal.
La hija de Dulce, por ejemplo, tuvo que defenderse de las acusaciones de maltrato contra su madre, pero también ha luchado por conservar los restos de la cantante.

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¿Qué pasa con el papa de Romina Mircoli?

Dulce nació un 29 de julio y con motivo del que hubiera sido su cumpleaños, la familia organizó una misa en su honor. Romina, sin embargo y a pesar de que colaboró en la preparación de la ceremonia, no estuvo presente.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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La razón fue revelada por su esposo, Moisés González.

“Ella está con su papá en Cancún. Ella prefirió atender esto porque su papá le dijo: no quiero estar solito y quiero que te quedes conmigo”.

El esposo de Mircoli detalló que don Luis Mircoli batalla desde 2025 con un cáncer que le diagnosticaron en la próstata.

“Está con el tratamiento desde el año pasado. En esta ocasión los médicos nos dieron un sustito porque necesitaba un tratamiento de control en estos días. Pero ya está bajo su tratamiento, está bien”.

Dulce Romina Mircoli
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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