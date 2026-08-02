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Aylín Mujica graba su primer video con el uniforme de Top Chef VIP a 2 semanas de la muerte de su hijo

La actriz ya se puso la casaca de cocinero para recomenzar las grabaciones del reality show

Agosto 01, 2026 • 
Alejandro Flores
aylín mujica (1).jpg

Aylín dio explicaciones

Instagram Top Chef VIP

Aylín Mujica ya se puso la chaqueta de cocinera bordada con su nombre el del reality show Top Chef VIP.

La actriz regresó así formalmente a las grabaciones de este programa que se produce en Colombia y se transmite por la cadena Telemundo en Estados Unidos.
Y lo primero que quiso hacer Aylín frente a las cámaras de Top Chef VIP fue grabar un mensaje para responder a las críticas que la señalaron por volver a la televisión incluso antes de tener en casa los restos de su hijo muerto, Mauro Menéndez.
Mauro murió hace dos semanas por una neumonía mal diagnosticada. Pensando que era un resfriado común, el músico viajó a Barbados para un evento deportivo. A mitad de ese evento se puso grave y aunque se le trasladó a un hospital, murió víctima de varios infartos.
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El calvario de Aylín Mujica

Aylín llegó a Barbados al día siguiente e identificó el cuerpo para reclamarlo pero las autoridades le informaron que el proceso de repatriación para llevarlo hacia Estados Unidos, donde vivía, tardaría dos semanas.
Entonces Aylín y el padre de Mauro decidieron de común acuerdo dejar ese trámite en manos de las autoridades y volver a sus actividades en espera de los restos de su hijo.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

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Esa actitud fue muy criticada en redes sociales, donde se debatió si la actriz y el papá de Mauro debieron esperar un poco más de tiempo.

La respuesta de Aylín Mujica a sus críticos

Ahora Aylín responde a través de un video grabado para las redes sociales de Top Chef VIP.

“He decidido hacer este video porque como saben pasando por un gran duelo por la partido de mi hijo Mauro. Tengo que decirles que tengo que seguir siendo fuerte, tengo que ser fuerte, tengo que ser un ejemplo para mis hijos, para mi familia”.

Mujica, ciertamente, no solamente ha recibido críticas, también palabras de aliento y apoyo por considerar que ha demostrado ser una mujer emocionalmente fuerte y que su duelo puede llevarlo como mejor lo sienta en su corazón. Y si es trabajando, está correcto.

“He decidido regresar a la grabaciones de Top Chef VIP”.

Aylín Mujica
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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