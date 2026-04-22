Protagonista de ‘Un sueño posible’ despierta de un coma y descubre que su esposa ESTÁ CASADA con otro

Quinton Aaron, el protagonista de la cinta ‘Un sueño posible’, hizo una asombrosa revelación sobre su matrimonio. Y es que en enero pasado, el actor de 41 años sufrió una emergencia médica por la que tuvo que ser indicado a un coma. Se encontraba en Atlanta.

Es en una reciente charla que Aaron dio a conocer que después de estar inconsciente por cuatro días se enteró de que su esposa, Margarita DeLeon, seguí legalmente casada con otro.

“Todo el tiempo que estuvimos juntos, ella me dijo que estaba divorciada”, dijo. “Incluso le dijo a la persona en donde nos íbamos a casar: ‘Sí, tengo todos los documentos. Puedo enviar por correo electrónico el decreto de divorcio’”, detalló.

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El histrión se dio cuenta de la situación cuando los médicos retiraron a DeLeon de su habitación del hospital porque no podía tomar decisiones médicas legales en su nombre.

Fue durante su hospitalización que un abogado descubrió registros que demostraban que seguía casada con un hombre con el que se casó en 1992.

Margarita y el actor se casaron en diciembre de 2024.

En la entrevista para ‘Good Morning America’, DeLeon confrontó la versión de Aaron, diciendo que desconocía que su divorcio no había sido finalizado.

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Aaron también habló sobre su camino de recuperación después del derrame espinal que sufrió.

“Comencé a prestar atención a mi cuerpo porque descubrí que me estaba hablando y lo estaba ignorando”, finalizó.