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¿Quién es la mamá de Moisés Peñaloza, a quien confiesa que maltrató durante un año?

El habitante de La Casa de los Famosos México 2026 se quebró al recordar lo que le hizo a sus padres

Agosto 01, 2026 • 
Alejandro Flores
moises peñaloza (1).jpg

Ivonne Peñaloza y su hijo Moisés

Instagram

Le duele tanto que todavía hoy, un año después, llora cuando se acuerda.

Moisés Peñaloza hizo una penosa confesión durante una charla que tuvo con Ximena Herrera dentro de La Casa de los Famosos México 2026.
Peñaloza, galán joven de telenovelas que incluso ha ganado concursos internacionales de belleza física, es una de las revelaciones dentro del actual reality show de TelevisaUnivision, ya que ha logrado establecer conexión (positiva y negativa) con casi todos los habitantes de la casa.
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El mensaje de Peñaloza a su madre

Fue así que durante un encuentro ocasional con la actriz Ximena Herrera en la zona de vestidor, comenzó a llorar sin consuelo al recordar que durante 2025 tuvo un pésimo comportamiento con su madre y su padre.

“Pasaron muchas cosas en mi vida, pasaron muchas cosas fuertes y me di cuenta que estaba tratando mal a mis papás”, dijo Moisés y en ese momento, como si la frase fuera un dardo emocional que dio en blanco, se le salieron las lágrimas.
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Sin pensarlo, Peñaloza entonces se dirigió a una de las cámaras para “hablar con su madre” y lanzarle un mensaje para pedirle perdón y hacerle una breve pero hermosa declaración.

“Madre, si me estás viendo, te amo”.

¿Quién es la mamá de Moisés Peñaloza?

La mamá de Moisés Peñaloza se llama Ivonne. No suele hacer apariciones públicas pero hizo una excepción días antes de que su hijo entrara a La Casa de los Famosos.
En un video grabado para las redes sociales de Moisés, Ivonne Peñaloza le dedicó un mensaje alentador:

“Es un gran proyecto para ti, estoy feliz por ti porque ya sabes que cuando te miro ser feliz, haciendo lo que te gusta, yo soy feliz. De hecho te voy a extrañar los tres meses”.

El actor escribió en el mensaje de ese mismo video:
Mi madre es, sin duda, la persona más importante de mi vida. Escuchar sus palabras antes de comenzar esta aventura me recuerda de dónde vengo y quién soy.

Moisés Peñaloza La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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