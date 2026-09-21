Lanzan primer trailer de la serie de ‘Timbiriche’ y aparecen ‘Sasha’ y ‘Luis de Llano’; ¿se viene NUEVA DEMANDA?

“Nunca antes existió un fenómeno como este”.

Una nueva demanda podría estar en puerta por parte de Sasha Sokol, pues al lanzarse el trailer de la serie de ‘Timbiriche’, todo indica que abordarán la relación que sostuvieron ella y Luis de Llano, un hecho que revictimiza el caso de abuso que sufrió la cantante.

Y es que hace dos meses se soltaron algunas fotografías que daban cuenta que estaba todo listo para estrenar la historia de uno de los grupos más importantes en la historia del pop en español en México.

Buena parte de la trama se sigue manteniendo bajo reserva, sin embargo, en un primer teaser ya aparecen: la amistad, los romances y la rivalidad.

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Serie de Timbiriche en ViX Cortesía

Serie de Timbiriche en ViX Cortesía

“Nunca antes existió un fenómeno como este”, es una de las pocas frases que resuenan en el clip que tiene de fondo ‘Con todos menos conmigo’. Para después lanzar lo que será otro polémica que agite el sonado caso de abuso: “¿Te fuiste a cenar con Sasha, cabr*n?”, frase que le mencionan a un Luis De Llano interpretado por Osvaldo Benavides.

Hasta ahora es otro poco de lo que se conoce, pero que pone sobre la mesa una posible demanda por parte de Sasha al volver a abordar el tema de la relación con el productor cuando era apenas una niña de 14 años.

En tanto, también se deja ver lo cuidado y el impresionante trabajo de ambientación realizado por el equipo creativo. Los peinados, el vestuario, la escenografía y hasta los pequeños detalles de la época transportan de inmediato a los años en que ‘Timbiriche’ dominaba la radio, la televisión y los escenarios con un repertorio que sigue vigente décadas después.

Cada fotografía deja ver el cuidado con el que la producción busca recrear el ambiente de aquellos años. No se trata únicamente de reproducir una época, sino de recuperar la esencia de un fenómeno que conquistó al público gracias al talento, el carisma y la cercanía de sus integrantes. Esa combinación convirtió a ‘Timbiriche’ en mucho más que un grupo musical: fue el soundtrack de millones de familias que crecieron viendo a aquellos jóvenes cumplir sus sueños frente a las cámaras.

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Serie de Timbiriche en ViX Cortesía

Hasta el momento, se desconoce la ansiada fecha del estreno de la serie de ‘Timbiriche’.