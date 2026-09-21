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3 salvajes peleas sacuden La Granja VIP; se dijeron: “poco hombre”, “misógino”, “si la vio d4snuda, se calla”

El reality show alcanzó uno de sus puntos más álgidos con las peleas de Julio Camejo, Rafa Mercadante, Niurka y el Mono Osuna

Septiembre 21, 2026 • 
Alejandro Flores
pleitos en la granja vip.jpg

Ivonne, Julio y Niurka

Instagram LG VIP

Los granjeros han cumplido la promesa que hicieron al entrar: no tenerle miedo a la funa.

En dos semanas pasaron de la cordialidad a la rivalidad y de ahí a los pleitos hasta que finalmente este domingo 20 de septiembre estallaron las peleas que casi llegan a lo físico.

“Con usted sí me pongo al tú por tú y lo arreglamos como quiera”, le gritó Julio Camejo a Rafa Mercadante cuando la gala de eliminación de este domingo apenas iba a la mitad.

Te presentamos aquí los tres enfrentamientos que, en el lapso de apenas dos horas, sacudieron a La Granja VIP.
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Julio Camejo contra Ivonne Montero

Los actores se enfrentaron en una dinámica llamada “el palenque”, en la que se colocaron en un corral, como si fueran gallos de pelea, para decirse sus verdades.
Julio acusó a Ivonne de evadir sus responsabilidades como peón, no hacer su trabajo y por último, de decirle “poco hombre”.
Montero se defendió con el argumento de que apenas está asimilando su papel de peón y que no evade el trabajo, sino que no sabe hacerlo.
Después de la dinámica, el pleito entre ambos se convirtió en una discusión que se salió de control.
Camejo le dijo a Ivonne: “Te puedo aceptar lo que quieras, menos que me digas poco hombre. Nos conocemos desde hace 20 años y sabes el hombre que soy con mis hijos, el tipo de padre que he sido”.

Rafa Mercadante contra Julio Camejo

La discusión fuera de la transmisión de la gala subió de tono y alcanzó a otro integrante, Rafa Mercadante, quien es uno de los habitantes más polémicos desde que hizo comentarios misóginos, incluyendo uno en el que Kunno hablaba de una famosa y Mercadante se metió a la conversación para decir: “Yo la vi desnuda”.

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Ahora en la gala de este 20 de septiembre, esa bomba explotó nuevamente cuando Julio Camejo le reclamó esos dichos.

“Es usted un misógino de mier... Por eso no me voy a subir en su barco: porque trata mal a las mujeres, y lo arreglamos como quiera”, le dijo mientras se golpeaba el pecho en señal de querer pelea.

Luego le soltó una frase justo cuando se conectó la transmisión en cadena nacional y con Adal Ramones conectado desde el estudio.
“Si usted la vio desnuda, se calla y no lo dice. La dignidad de una mujer depende del silencio de un hombre, silencio que no tiene usted”.

El tercer pleito fue entre Mono y Niurka.

Mono acusó a la vedette de querer hacerse la víctima y manipular a las personas. Le dijo que engaña a sus amigos dentro de la granja para obtener benEficios.
Niurka lo acusó de tener una fijación con ella. “Lo que tú dices es la perspectiva que tienes, y es respetable; pero yo tengo la mía”.

NIURKA Rafa Mercadante
 La Granja VIP Julio Camejo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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