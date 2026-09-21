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Paola Rojas ESTALLA FURIOSA contra Aleks Syntek tras incluirla en sus polémicos dichos: “conmigo no te metas”

Paola Rojas tomó un momento de su noticiero para responderle al músico que lleva días haciendo reclamos y señalamientos.

Septiembre 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Paola Rojas le mandó un fuerte mensaje a Aleks Syntek por mencionarla en sus polémicas declaraciones.

Instagram/Getty Images

“Yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta”.

El 15 de septiembre comenzó una pesadilla de la cual no ha podido despertar Aleks Syntek. Y en medio de la noche, ya reclamó, exigió, vapuleó y hasta se comparó con Jesucristo, la virgen de Guadalupe y Benito Juárez.

“Ya con esto me voy a ganar todos los titulares de periódicos, por decir que estoy loco. Es un juego, niños, es un juego. Si alguien realmente se preocupara por Aleks Syntek, me hubiera llamado”, dijo el originario de Yucatán en una transmisión en vivo.

Luego, expresó que “ya le pedí disculpas al alcalde Luis, de la Benito Juárez, porque pues la cag*é”. Y añadió que cualquier cosa que haga y pida perdón, “de todos modos no me van a perdonar, y me van a hacer pedazos”.

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Aunque también ofreció una entrevista donde señaló que en su presentación en la alcaldía vio como un grupo de jóvenes le lanzó elotes a unos ancianos y a unos niños, y que eso desató su furia, lo cierto es que desde hace tiempo vive tiempos complicados.

“Lo estoy haciendo en vivo para que no me detenga mi mánager, ni mi esposa, ni mis hijos. Nada más les quiero dejar un mensaje”, sostuvo.

“Ni Sting, ni Peter Gabriel, ni Jimi Hendrix necesitaron streamings para ser lo que son. Frida Kahlo no necesitó streamings ni likes para ser lo que fue. Miguel Hidalgo no necesitó followers. Sus followers lo siguieron con armas para libertar a México. Eso es tener huev*s, no andar diciendo mamad*s en las redes sociales”, afirmó.

“Sí, estoy desequilibrado mental, estoy loco. Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco”, expresó.

En la misma enumeración cuestionó relatos históricos y lanzó comentarios sobre figuras públicas.

“Los niños héroes no era cierto, Hugo Sánchez es español, Zague la tiene bien grande, Aleks Syntek está loco, Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague, ‘El Chicharito’ está loco, México está loco, ‘El Chavo del Ocho’ está loco”, agregó.

Paola Rojas le contesta a Aleks Syntek

En medio de la ebullición, parece que el músico no dimensionó que mencionaba uno de los capítulos más difíciles y dolorosos en la vida de Paola Rojas, mismo que derivó en su divorcio.

Por ello, la comunicadora se tomó un tiempo en su noticiero ‘De Pisa y Corre’ para mandarle un mensaje contundente al compositor.

“Lamentó mucho por lo que está pasando Aleks Syntek, de quien lamento, de verdad lamento que haya decidido hacer, lo que está haciendo con su carrera y con su comunicación. Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia”, expresó Rojas.
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Al tiempo y con una evidente molestia, Paola le mandó un contundente mensaje a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del músico.

“Yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia. Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas Aleks, porque yo siempre te he respetado, así que sigamos así por favor”, concluyó.

Aleks Syntek paola rojas No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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