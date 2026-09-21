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Natalia Lafourcade comparte por primera vez FOTOS INÉDITAS de su boda en su 5to. aniversario

Natalia Lafourcade compartió imágenes de su boda y su bebé con un emotivo mensaje.

Septiembre 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Natalia-Lafourcade.jpg

Natalia Lafourcade celebra cinco años de casada con uan Pablo López Fonseca.

Instagram

“15 años de caminar bonito. Que vengan más canciones de amor. Gracias por tanto”.

La ganadora de 5 premios ‘Grammy’ y 21 ‘Latin Grammy’ ha mantenido celosamente su vida privada, sin embargo, parece que no pudo más con la felicidad y decidió compartir un amores mensaje a su esposo.

Fue a través de sus redes sociales donde Natalia Lafourcade, acompañó sus palabras con una galería que comienza con un vistazo a su boda con Juan Pablo López Fonseca y luego postales del bebé de ambos.

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Y es que el enlace matrimonial de Natalia y Juan Pablo ocurrió en 2021, sin embargo, no se conocían detalles de aquel momento.

En las postales publicadas por la artista veracruzana se observa la firma del acta de matrimonio, el brindis y la felicidad que incluyó hasta al perrito de la pareja. En fotos posteriores se ve al bebé que tuvieron y momentos junto a él.

“Los ángeles desde los cielos lo hicieron pasar y lo seguimos haciendo 5 años, 15 años de caminar bonito. Que vengan más canciones de amor. Gracias por tanto”, escribió la cantante.
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Con este mensaje, la intérprete de ‘Hasta la raíz’ compartió con sus seguidores una mirada poco habitual a su relación y celebró los años de amor y compañía que ha vivido junto a su esposo.

Natalia Lafourcade boda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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