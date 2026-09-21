Sergio Goyri ARREMETE CONTRA Julio Preciado por pleito de hace 30 años… “¡quiero darle dos o tres cachetadas!”

“El señor tiene toda la razón al decir que yo era un muy mal cantante”.

Todo ocurrió en un concierto de Juan Gabriel hace 30 años. Como parte de la gira de ‘El Divo de Juárez’ y ‘Banda El Recodo’ se presentaron en Pico Rivera, California.

Entonces, de acuerdo a la versión de Julio Preciado, Sergio Goyri se paseó entre el público con la finalidad de que Alberto Aguilera lo viera, lo reconociera y lo invitara al escenario, y así fue, sin embargo, según el actor es mentira esa versión.

El reportero Joel O’Farrili relató que al conversar con Goyri le preguntó de manera casual sobre aquella ocasión en la que cantaron juntos y explotó una bomba.

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“Julio Preciado se atrevió a decir una estupidez que supuestamente yo hice. Que yo había llegado a Pico Rivera cuando estaba cantando Juan Gabriel y me había ‘pavoneado’ en medio del público para que el público reaccionara, me viera y me aplaudiera”, revivió Sergio sobre el momento en el que interpretaron ‘Se me olvido otra vez’.

Goyri, visiblemente molesto expresó que “jamás” ocurrió así, aunque admitió que no tiene aptitudes para el canto.

“El señor tiene toda la razón al decir que yo era un muy mal cantante porque después Juan Gabriel me invitó a cantar y seguramente lo hice muy mal y después me invitó a que no me fuera, a que en el segundo show hiciéramos lo mismo”, relató Sergio.

Posteriormente, arremetió en contra del cantante sinaloense y hasta lo amenazó, insistiendo en que Dios le ha dado muchas oportunidades.

“A lo mejor a este señor, que le ha dado tanto la vida, bueno, le dio otra vez la vida, pueda tener ese tipo de cosas y ese tipo de estupideces y de mentiras y lo reto al señor a que me lo diga en mi cara para callarlo y si es posible darle dos o tres cachetadas porque es faltarle el respeto a un gran amigo como lo era Alberto, que jamás le hubiera faltado al respeto de esa manera”.

Finalmente, indicó que Juan Gabriel fue el que paró el show y le dijo a la banda “tranquilos sinaloenses, espérense porque le tengo una gran sorpresa al público”. Así fue, Julio Preciado, no te equivoques”, concluyó.

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En un clip que circula en YouTube, queda en evidencia aquel momento en el que Sergio Goyri no sólo cantaba mal, sino que tampoco se sabía la letra de la canción. Y aunque Juan Gabriel anunció que Goyri merecía aplausos porque “está arrancando su carrera como cantante” y lo llenó de elogios, tuvo que salir al quite Julio Preciado.

Dentro de esa emblemática presentación también es recordada una de las ultimas apariciones de Chayito Valdés, quien cantó con Juan Gabriel en aquel 1997.