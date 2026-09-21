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Arrestan a exparticipante de ‘La Más Draga’ en Texas; fue PRIVADA DE SU LIBERTAD por autoridades

‘Vera Cruz’, una de las exparticipantes del reality ‘La Más Draga’ tuvo problemas legales con las autoridades.

Septiembre 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Vera Cruz’ fue arrestada en Texas por aparente consumo del alcohol.

Instagram

“Ya me disculpé y no fue una situación tan exagerada ni tan seria como lo puede parecer.

A través de redes sociales se ha vuelto tendencia la noticia de que ‘Vera Cruz’, exparticipante del reality de Drag Queens de YouTube, ‘La Más Draga’ fue arrestada en el condado de Hidalgo, en Texas.

Brian Escamilla, nombre real del artista, protagonizó un incidente de tránsito por el que enfrenta señalamientos iniciales de conducir en “estado inconveniente” y tener fricciones con agentes.

La propia exconcursante de la cuarta temporada del reality confirmó que estuvo detenida 19 horas, aunque negó haber usado sustancias ilícitas y reiteró que el caso se relacionó por consumo del alcohol.

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‘Vera Cruz’ reveló que pudo recupera su libertad y que se encuentra a salvo. Además, pidió a sus seguidores no especular sobre los cargos, pues hasta ahora no se conocen resoluciones judiciales ni detalles adicionales sobre el proceso que enfrenta en Estados Unidos.

Imágenes de la detención de la draga circularon en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores e integrantes de la comunidad. ‘Vera Cruz’ respondió en su cuenta de X aunque luego compartió fotos, videos y memes de lo ocurrido.

“También quería tomar el tiempo de agradecerle a la gente que me escribió un mensaje para asegurarse que estaba bien. Fue más el susto, fue una cosa de nada más el fin de semana, sólo perdí el sábado 19 horas, todo tranquilo”, indicó.

Al tiempo, agregó que “ya me disculpé y no fue una situación tan exagerada ni tan seria como lo puede parecer. Los cargos igual son los mismos, pero para que se despreocupen, todo está bien, yo estoy a salvo”.

‘Vera Cruz’ formó parte de la cuarta temporada de ‘La Más Draga’, producción conducida por Roberto Carlo. Su participación en el reality le dio proyección entre el público mexicano y la comunidad LGBTQ+, por lo que su detención generó una rápida reacción en plataformas digitales.

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“Y si quieren comprar una playera con mi cara pueden ir a la tienda en línea. Fabulosamente increíble”, dijo entre risas. La frase fue acompañada por videos y memes que compartió después de recuperar su libertad.

La Más Draga ARRESTO
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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