Detienen en Miami al hijo del dueño del restaurante ‘Cambalache’ por el as3sin4to DE SU MAMÁ

“Me estaba defendiendo”.

El empresario mexicano y de ascendencia argentina, Stefano Cremasco Cicero, fue detenido en Estados Unidos tras ser señalado como el presunto asesino de su propia madre dentro de un lujoso condominio en Miami, Florida.

Según medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre.

Aquel día, policías acudieron al edificio conocido como ’Solitair Brickell Apartments’ para atender un reporte realizado al número de emergencias.

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Al arribar al lugar, los agentes hallaron a Cremasco Cicero sentado en el vestíbulo con las manos, la ropa y los zapatos cubiertos de sangre. Al ver a los policías lo primero que dijo fue: “Me estaba defendiendo”.

Luego, Stefano llevó a los agentes hasta su departamento en el piso 47, donde encontraron a su madre, Isa bel Cicero Chávez, acostada y con múltiples puñaladas. La mujer fue declarada muerta en el lugar por los equipos de emergencia.

De acuerdo al reporte policial, una repartidora manifestó que el empresario le abrió la puerta del condominio y le entregó su celular para que llamara al 911; mientras se comunicaba la mujer se percató de que estaba salpicado de sangre. Posteriormente quiso devolverle su teléfono, pero se negó a recibirlo.

Tras obtener una orden de un juez para registrar el departamento de Stefano, oficiales encontraron varios cuchillos de cocina manchados de sangre, además de un par de camisas ensangrentadas y una botella de vino rota.

Como parte de la investigación, la Policía contactó a la esposa del empresario mexicano, quien se encontraba en una boda en Francia, y ella confirmó que Isabel Cicero Chávez había viajado desde México para visitar a su hijo.

La esposa de Stefano reveló que él y su madre habían tenido una relación distante luego de que se divorció de su padre.

Cremasco Cicero fue arrestado y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Miami. El empresario está acusado de asesinato en segundo grado. Además, autoridades migratorias ordenaron que sea retenido debido a que residía en Estados Unidos con una visa de inversionista.

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¿Qué es el ‘Cambalache’?

Comenzó su historia en 1986 y se convirtió en una cadena de restaurantes argentinos. Fueron los hermanos Óscar, padre de Stefano, y Eduardo, quien fuera jugador del ‘América’, quienes salieron de La Plata, en Argentina, para probar suerte en México.

‘Cambalache’ tenía seis sucursales: Polanco, San Jerónimo, Vallejo, Insurgentes, Toluca y Cancún. Posteriormente, se sumaron Interlomas, Oasis Coyoacán, Escenaria y Vallejo.

En su sitio web se describe como un “elegante restaurante” donde rinden homenaje a la cocina argentina, con cortes de carne, pescados y mariscos importados, así como vinos de lugares como Mendoza, en Argentina.