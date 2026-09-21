Aparece SUPUESTO FANTASMA en plena entrevista a Imelda Tuñón; ¿era el espíritu de Julián Figueroa?

En una reciente entrevista que ofreció Imelda Tuñón se volvió viral el hecho de que mientras la viuda de Julián Figueroa hablaba, en las ventanas del fondo aparecía una extraña silueta. La figura aparece y desaparece y por su aspecto, usuarios en redes sociales comenzaron a preguntarse si se trataría del propio hijo de Maribel Guardia.

El video rápidamente se volvió tendencia y generó distintas teorías, pues mientras algunos relacionaron el supuesto fantasma con Figueroa, quien murió en 2023, otros consideran que podría tratarse simplemente de una persona que pasó detrás de una ventana, un efecto provocado por la iluminación o incluso una ilusionismo óptica.

En las imágenes difundidas se ve a Imelda respondiendo a las preguntas de los reporteros que se dieron cita en el lugar.

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¿QUÉ FUE ESO? Durante la entrevista a Imelda Tuñón, un detalle en el video está causando intriga. En la ventana se alcanza a observar una extraña sombra que parece detenerse por unos segundos… y después se retira.



Una suscriptora de mi canal de YouTube fue quien se percató de… pic.twitter.com/WFuaqOkEv0 — Andrea Show Tv (@MissCabronaVIP) September 20, 2026

El ‘fantasma’ permanece inmóvil durante varios segundos, hasta que comienza a desplazarse y finalmente desaparece. Lo que llamó especialmente la atención de los usuarios es que la figura aparece en una zona del fondo que inicialmente parecía estar vacía.

El fragmento comenzó a compartirse ampliamente en redes sociales y rápidamente surgieron comentarios que relacionaban la imagen con Julián Figueroa, esposo de Imelda y padre de su hijo.

En el clip no se muestra de forma clara ni el rostro ni las características de la figura o persona que aparece detrás el cristal, también por la poca definición. Sin embargo, algunos usuarios lo califican como una supuesta manifestación paranormal.

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En redes sociales aparecieron comentarios de personas que creen que podría tratarse del cantante, mientras que otros pidieron no sacar conclusiones a partir de un fragmento de video.