Ernesto Laguardia considera que su salida del programa “Hoy” fue injusta y acusa a una productora

Ernesto Laguardia tiene ganas de volver al programa “Hoy”.

El actor tuvo una etapa de casi 14 años como conductor del matutino, labor que alternaba con su trabajo de actor.

Laguardia desarrolló, en realidad, dos etapas en el programa “Hoy” y fue en la segunda cuando estalló un conflicto con la productora de esa etapa.

A 13 años de su salida del programa, el actor recordó ese conflicto durante una charla con Mariana Ochoa dentro de La Casa de los Famosos.

“Quiero regresar un día, me encanta ese programa”, dijo.

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Pero explicó que su salida fue “injusta”, o por lo menos así lo considera él.

“Salí porque una productora tenia sus cosas personales y quería a fuerza cosas que... ya ni recordarlo pero sí fue muy injusta”.

¿Cómo fue la salida de Ernresto Laguardia y quién era la productora?

Ernesto Laguardia se refirió así a Carmen Armendáriz, productor de Hoy de 2005 a 2008 y de 2009 a 2013.

El actor, por su parte, comenzó como conductor de Hoy en 2003, por lo que la producción de Armendáriz lo heredó de la anterior administración.

Trabajaron juntos, sin embargo, durante los 8 años siguientes, exceptuando el breve lapso en de 2008-2009 en el que Roberto Romagnoli se hizo cargo del programa.

Cuando Armendáriz volvió a “Hoy” en 2009, fue clara en decir que su relación con Ernesto no era buena.

En una curiosa coincidencia, Ernesto y Carmen salieron de “Hoy” en el mismo año