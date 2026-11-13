Hallan 8 arm4s en la casa del hombre que AMENAZÓ A REPARTIDOR de comida; ya había huido con su pareja

En redes sociales se volvió tendencia un video en el que se observa a un repartidor de comida siendo amenazado de muerte por un hombre que vivía en la colonia Xoco, al sur de la ciudad de México.

Ante los hechos, la Fiscalía General de Justicia realizó un cateo a la propiedad y descubrieron ocho armas de fuego.

Durante el operativo no hubo detenidos, pues el sospechoso y su pareja ya había huido, reveló la FGJ.

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En tanto, la dependencia indicó que continúa realizando investigaciones para dar con el implicado y esclarecer lo que pasó.

Y es que según primeros reportes, la noche del martes un repartidor de comida acusó haber sido víctima de una agresión por parte de un vecino de una unidad habitacional en la Colonia del Valle, quien fue identificado como Kevin Martínez Velazco.

De acuerdo con el repartidor, el hecho quedó grabado en video, un sujeto con playera negra, pants del mismo color y descalzo aseguró que de volver a verlo en el edificio “lo mataría”.

Por ello, un grupo de repartidores por aplicación bloqueó el Eje 8 Sur, a la altura de la colonia Del Valle, en protesta por las presuntas amenazas de las que habría sido víctima uno de sus compañeros.

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Algunos de ellos trataron de derribar una valla en inmediaciones del domicilio donde habrían ocurrido los hechos.