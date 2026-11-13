Filtran video que revelaría los INICIOS DEL ROMANCE entre Paola Dalay y César Romo… varios meses antes

“Lo prometido es deuda. Ahí les va el video. Chequen el outfit, chequen la fecha, y no diré más”.

Tras la separación de José Eduardo y Paola Dalay se reveló que la joven madre ya estaba saliendo con el futbolista César Romo, pues según explicaron ya llevaban meses sin sostener una relación.

La creadora de contenido manifestó que no habían hablado de su ruptura por una petición del hijo de Victoria Ruffo, principalmente por sus compromisos laborales. Pero ella había continuado con su vida, superando su truene en privado y dándose nuevas oportunidades, es así como se vinculó con el deportista.

Todo parecía haber tomado su cause, Derbez expresó que sabía que su ex ya salía con alguien y hasta bromeó en pedirle que eligiera bien, pero ahora todo toma un giro inesperado.

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Y es que una usuaria en TikTok acaba de compartir un video en el que se ve a Paola Dalay besándose con César Romo en una terraza que se encuentra en Reforma, en la ciudad de México.

La usuaria expuso que al comienzo dudó que se tratara de Paola “porque estaba abrazada y besando a un chico que nada que ver con José Eduardo Derbez”. Luego de estarla observando, cayó en cuenta de que sí se trataba de ella.

“Lo prometido es deuda. Ahí les va el video. Chequen el outfit, chequen la fecha, y no diré más”, dijo la mujer de la red social. “Ustedes juzguen, critiquen, hagan lo que quieran”.

Además del clip, la usuaria se dio a la tarea de buscar y encontró una foto que la propia Paola Dalay compartió y que coincide con ese día que estaba en el bar con el deportista, el pasado 12 de julio.

Cabe recordar que los rumores de una crisis de pareja entre José Eduardo y Paola comenzaron exactamente en julio cuando el comediante viajó a España con su hija y Dalay se quedó en México.

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Luego siguió el cambio en su actividad en redes sociales y la influencer borró todas las fotos donde aparecía junto a José Eduardo. Y aunque la pareja negó cualquier distancia, todo apunta a que desde entonces ya tenía más que una amistad con el futbolista.