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Pati Chapoy CRITICA a ‘startalents’ y ARREMETE contra Ibarreche: “No voy a contratar a un influencer”

Javier Ibarreche ha participado durante cuatro años consecutivos en la cobertura de los Premios Oscar, decisión que reprueba la conductora de ‘Ventaneando’.

Noviembre 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Paty Chapoy aseguró que fue un error incluir ‘startalents’ en el doblaje de la cinta ‘Wildwood’.

YouTube/Instagram

“Yo no voy a contratar a un influencer ni para conducir ni para teatro ni para cine ni para ningún doblaje”.

Aunque hace varios años Javier Ibarreche contaba con el apoyo de los usuarios de redes sociales, pues saltó del TikTok a las pantallas de televisión, ahora todo dio un giro inesperado.

Y es que ante la polémica reciente del doblaje de la cinta ‘Wildwood’, en donde él participaba, usuarios le reclamaron sin piedad por su trabajo, mismo que afectó “la inmersión y la calidad interpretativa de los personajes”.

Ante la salida de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, y el lanzamiento de la cinta con un nuevo redoblaje, fue Pati Chapoy la que no se quedó callada y lanzó fuertes comentarios en contra de los actores e influencers.

TE RECOMENDAMOS: ¡ADIÓS Macarena, Natalia e Ibarreche! ‘Wildwood’ confirma redoblaje de la película tras críticas y exigencias

La líder de ‘Ventaneando’, al escuchar los nombres de los involucrados en el escándalo externó: “Quienes hayan tomado la decisión de haber contratado a influencers cometieron un error porque no dejan de ser influencers”, dijo Chapoy.

Al tiempo, fue clara con su postura: “Yo no voy a contratar a un influencer ni para conducir ni para teatro ni para cine ni para ningún doblaje. Ellos están bien en su nicho, no en otro lado”, insistió.

Luego, Pati manifestó que el problema con incorporar personalidades digitales puede provocar problemas cuando se les asignan actividades para las que, desde su perspectiva, no tienen preparación actoral.

Posteriormente, Pedro Sola esbozó: “no es los seguidores lo que los hace actores”.

Por su parte, Mónica Castañeda defendió la importancia de reconocer la trayectoria de quienes se dedican profesionalmente al doblaje. Aunque consideró válido que Ibarreche explore otras facetas, respaldó la necesidad de prepararse.

“Pero que se prepare”, remató Pati Chapoy.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Quiénes sustituyen a Natalia Téllez, Macarena García y Javier Ibarreche en el nuevo doblaje de Wildwood?

Las declaraciones abrieron interrogantes sobre otra participación de Ibarreche en la cobertura de los Premios Oscar de TV Azteca.

Desde 2023, el tiktoker ha formado parte de las transmisiones de la ceremonia y consiguió una respuesta favorable por su conocimiento cinematográfico. Su presencia se convirtió en una apuesta para conectar con audiencias jóvenes, una estrategia que también incluyó a otras figuras de internet.

Javier Ibarreche paty chapoy
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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