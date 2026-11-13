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Frida Sofía hace visita sorpresa a la CDMX y LA ASALTAN en ‘Los Dinamos’: le sacaron una navaja

La hija de Alejandra Guzmán visitó la zona ecológica y terminó sin varias de sus pertenencias.

Noviembre 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Frida Sofía

“Ella pensó que quería una foto o un autógrafo, estaba asaltando”.

Muchos creían que la hija de Alejandra Guzmán no pisaba México, particularmente por los problemas que ha protagonizado con su familia. Sin embargo, se reportó que Frida Sofía no sólo estuvo en el país, sino que también resultó asaltada tras planear una reunión en la zona ecológica de ‘Los Dinamos’.

Fue en el programa ‘Sale el Sol’ donde se dio a conocer que la creadora de contenido habría sido víctima de la delincuencia en la alcaldía Magdalena Contreras.

Según las versiones, Frida Sofía decidió acudir al lugar con amigos para pasar un rato entre el bosque, cascadas y saltos de agua, y en una zona no especificada un adolescente de 13 años les habría sacado una navaja para robarlos.

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“Frida Sofía vino a ‘Los Dinamos’, un lugar en la CDMX, iba con unas amigas y un amigo. De repente que se acerca un chamaco como de 13 años con una navaja y que la asalta”, relató el periodista.

La también modelo habría experimentado confusión, pues pensó que el joven tenía otra intención.

“Ella pensó que quería una foto o un autógrafo, estaba asaltando. Le dio el reloj, el celular, la asaltaron a Frida Sofía”, explicó Gustavo Adolfo.

El reloj y el celular fueron los objetos que Frida Sofía entregó al agresor para evitar un riesgo mayor.

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Frida Sofía no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el incidente ni se ha pronunciado en sus redes sociales. Tampoco trascendió si presentó una denuncia formal ante las autoridades de la Ciudad de México por los hechos narrados por el comunicador.

frida sofía Asalto
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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