Reportan el deceso del padre del actor Mauricio Islas

“Deseando que el amor y los recuerdos compartidos sean fuente de consuelo y fortaleza”.

Este 13 de noviembre se dio a conocer la noticia del fallecimiento del padre de Maurcio Islas, don Juan Islas Mendoza.

El matutino ‘Sale el Sol’, envió sus condolencias al actor, quien formó parte de la emisión en 2025.

“Un mensaje muy triste porque nos estamos enterando que falleció el papá de nuestro compañero, que fue nuestro compañero, Mauricio Islas, Juan Islas, descanse en paz.

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“Lo sentimos mucho. Yo lo acabo de ver en el teatro muy contento, en una obra de teatro y me da mucha pena. Te abrazamos con amor todos, de parte de ‘Sale El Sol’”, dijo Ana María Alvarado.

Por su parte, la agencia de representaciones del actor también lamentó la muerte.

“Nos unimos al dolor de Mauricio, de su familia y de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida. Le acompañamos con cariño y respeto en este momento de profunda tristeza, deseando que el amor y los recuerdos compartidos sean fuente de consuelo y fortaleza”.

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Hasta el momento no se conocen más detalles del deceso del padre del histrión. Sin embargo, expresó que recibirá a la prensa para darle el último adiós a su padre.

Descanse en paz.