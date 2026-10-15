Hilary Swank sorprende al anunciar que está EMBARAZADA A LOS 52 AÑOS; espera a su tercer hijo

“Mucha gente me ha preguntado cuál será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre”.

La estrella internacional Hilary Swank, de 52 años, sorprendió al anunciar que está embarazada de su tercer hijo.

“Mucha gente me ha preguntado cuál será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre”, escribió la protagonista de ‘Million Dollar baby’ en el video que publicó en sus redes sociales.

La noticia fue compartida mediante un divertido clip donde aparece junto a su esposo Philip Schneider y los dos hijos que tienen en común, Aya y Ohm, los mellizos que nacieron apenas tres años atrás.

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En las imágenes, la familia aparece bailando a oscuras con unas luces fluorescentes adheridas a la ropa, que dibujan sus siluetas. La sorpresa llega cuando aparece Hilary con una pequeña figura luminosa sobre su barriga, en alusión al bebé que está en camino.

Hilary y Philip se casaron en agosto de 2018 en una ceremonia íntima celebrada en California, rodeados de naturaleza y de sus seres queridos.

Desde ese momento, la actriz ha compartido algunos momentos de su vida familiar, aunque suele mantener a sus pequeños alejados del foco mediático.

El anuncio de este nuevo embarazo supone una de esas ocasiones excepcionales en las que ha querido abrir una ventana a su intimidad.

Swank ha hablado en distintas ocasiones de lo que ha sido convertirse en madre en una etapa más avanzada de su vida. Cuando anunció que esperaba mellizos en 2022, reconoció que llevaba mucho tiempo deseando vivir esta experiencia.

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Aya y Ohm nacieron en abril de 2023, cuando Hilary tenía 48 años.