‘Sale el Sol’ despide a dos conductores y a integrante de producción EN EL ÚLTIMO MINUTO de su programa

“Gracias por su talento, por su entrega, por las risas, por los desafíos compartidos y sobre todo por haber hecho de esta aventura una historia muy especial”.

El matutino ‘Sale el Sol’ sigue diciéndole adiós a sus talentos y este viernes 13 de noviembre despidió en vivo a tres integrantes. El tiempo fue minúsculo y a diferencia de ‘Beibi’ Benítez, a quien le permitieron armar una de sus secciones favoritas y dedicarla a cada uno de sus compañeros, a los conductores que se fueron hoy por poco y casi nada más mencionan sus nombres.

“Tenemos que dar un anuncio muy importante aquí en ‘Sale El Sol’”, dijo Paulina Mercado para dar paso al adiós.

De esta manera, agradecieron a un elemento de la producción que llevaba 10 años trabajando y tuvo que abandonar los foros.

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“Hoy le toca a un gran compañero, pero sobre todo a un gran y entrañable amigo, comenzar a escribir su nuevo capítulo”, indicó Mercado.

Luego mencionó que se trataba de Carlitos, a quien cariñosamente llaman ‘El Chulo’.

“Te vamos a extrañar, pero también sabemos que hay historias que necesitan cambiar de escenario para poder seguir creciendo y estoy segura que la tuya tiene todavía páginas extraordinarias por escribir”, apuntó.

Posteriormente, le permitieron emitir unas palabras:

“Estoy muy sentimental. Agradezco muchísimo a este lugar, a esta empresa que me dio 10 años trabajando aquí y agradezco a cada uno de los conductores, al personal también, que se han convertido en familia”, abundó.

Finalmente, y ya ‘casi casi’ para dar paso al siguiente programa, Paulina retomó.

“Y otra cosa importante, a Rafa y a Kati, gracias también de todo corazón. Gracias por su talento, por su entrega, por las risas, por los desafíos compartidos y sobre todo por haber hecho de esta aventura una historia muy especial porque al final el éxito no esta solamente en lo que construimos, sino en la huella que dejamos en los que caminaron a nuestro lado”.

Tanto Rara como Kati sí pudieron brevemente agradecer al público y expresar que esperan de un nuevo proyecto que les permita volver a la televisión.

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Con Rafa, Kati y ‘El Chulo’ suman seis elementos que abandonan ‘Sale el Sol’ en tres meses. Antes, el 30 de octubre, se despidió ‘Beibi’ Benítez. A mediados de agosto salió Tanya Vázquez y el 19 de octubre, Sergio Gómez Villarreal.