Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

‘Sale el Sol’ despide a dos conductores y a integrante de producción EN EL ÚLTIMO MINUTO de su programa

Este viernes rodaron cabezas en vivo… otra vez. Apenas hace dos semanas dijo adiós ‘Beibi’ Benítez.

Noviembre 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Sale-el-Sol.jpg

El día de hoy se despidieron dos conductores y un integrante del staff de ‘Sale el Sol’.

YouTube

“Gracias por su talento, por su entrega, por las risas, por los desafíos compartidos y sobre todo por haber hecho de esta aventura una historia muy especial”.

El matutino ‘Sale el Sol’ sigue diciéndole adiós a sus talentos y este viernes 13 de noviembre despidió en vivo a tres integrantes. El tiempo fue minúsculo y a diferencia de ‘Beibi’ Benítez, a quien le permitieron armar una de sus secciones favoritas y dedicarla a cada uno de sus compañeros, a los conductores que se fueron hoy por poco y casi nada más mencionan sus nombres.

“Tenemos que dar un anuncio muy importante aquí en ‘Sale El Sol’”, dijo Paulina Mercado para dar paso al adiós.

De esta manera, agradecieron a un elemento de la producción que llevaba 10 años trabajando y tuvo que abandonar los foros.

TE RECOMENDAMOS: ¡Otro que se va de ‘Sale el Sol’! Así SE DESPIDIÓ ‘Beibi’ entre lágrimas: “me llevó un gran amor de todos”

“Hoy le toca a un gran compañero, pero sobre todo a un gran y entrañable amigo, comenzar a escribir su nuevo capítulo”, indicó Mercado.

Luego mencionó que se trataba de Carlitos, a quien cariñosamente llaman ‘El Chulo’.

“Te vamos a extrañar, pero también sabemos que hay historias que necesitan cambiar de escenario para poder seguir creciendo y estoy segura que la tuya tiene todavía páginas extraordinarias por escribir”, apuntó.

Posteriormente, le permitieron emitir unas palabras:

“Estoy muy sentimental. Agradezco muchísimo a este lugar, a esta empresa que me dio 10 años trabajando aquí y agradezco a cada uno de los conductores, al personal también, que se han convertido en familia”, abundó.

Finalmente, y ya ‘casi casi’ para dar paso al siguiente programa, Paulina retomó.

“Y otra cosa importante, a Rafa y a Kati, gracias también de todo corazón. Gracias por su talento, por su entrega, por las risas, por los desafíos compartidos y sobre todo por haber hecho de esta aventura una historia muy especial porque al final el éxito no esta solamente en lo que construimos, sino en la huella que dejamos en los que caminaron a nuestro lado”.

Tanto Rara como Kati sí pudieron brevemente agradecer al público y expresar que esperan de un nuevo proyecto que les permita volver a la televisión.

Más de Inés Gómez Mont
Ventaneando.jpg
Famosos
‘Ventaneando’ SE DESLINDA de Inés Gómez Mont y usuarios les recuerdan que tenían comunicación con ella
En medio de la polémica los conductores buscaron que no se les relacione con Inés, pero las redes sociales no les perdonan que antes alardeaban de hablan con ella.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Inés Gómez Mont SERÁ DETENIDA en cuanto pise México si EE.UU. la deporta; tiene 3 órdenes de aprehensión
Noviembre 03, 2026
Famosos
Tras arresto de Inés Gómez Mont, ¿qué pasará CON SUS 6 HIJOS? Esto se sabe
Noviembre 02, 2026
Famosos
Michelle Rubalcava duda que la detención de Inés Gómez Mont sea REAL: “Nos quieren dar atole con el dedo”
Noviembre 01, 2026
Famosos
La época en la que Inés Gómez Mont sufrió por falta de dinero y con sus hijos enfermos: “Lloré como mártir”
Octubre 31, 2026
inés gomez mont (1).jpg
Famosos
Detención de Inés Gómez Mont reaviva viejas listas de sus lujos: bolsas y brazaletes millonarios
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inés gomez mont.jpg
Famosos
¿Dónde anduvo y qué hizo Inés Gómez Mont durante los 5 años que estuvo prófuga?
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inesgomezmont.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida
Octubre 30, 2026
 · 
TVyNovelas
ines gomez mont victor manuel alvarez puga.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont habría descubierto que su esposo la engañó: “Ya están separados”
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Tanya Vázquez DEJA ‘Sale el Sol’ y anuncia cirugía tras perder parte de la nariz: “fue su ciclo”

Con Rafa, Kati y ‘El Chulo’ suman seis elementos que abandonan ‘Sale el Sol’ en tres meses. Antes, el 30 de octubre, se despidió ‘Beibi’ Benítez. A mediados de agosto salió Tanya Vázquez y el 19 de octubre, Sergio Gómez Villarreal.

Sale El Sol despidos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
arik telch.jpg
Famosos
Preocupación por Ari Telch: lanza insultos en teatro y vecinos lo denuncian por daños en propiedad
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
masad altamimi.jpg
Famosos
Poncho de Nigris anuncia al rival de Masad Altamimi pero él lo desmiente: “No he firmado el contrato”
Noviembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
niurka la granja vip (1).jpg
Famosos
Niurka no puede parar de llorar pero se ríen de ella en La Granja VIP: “Es infantiloide”
Noviembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
latingrammy-2026-.jpg
Famosos
Karol G, Rosalía, Juanes, Daddy Yankee, Xavi y los mejores momentos del Latin Grammy 2026
Noviembre 12, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Repartidor-amenazado.jpg
Viral
Hallan 8 arm4s en la casa del hombre que AMENAZÓ A REPARTIDOR de comida; ya había huido con su pareja
Días antes el repartidor llevó los alimentos y tras un incidente terminó agredido y amenazado.
Noviembre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
efrain hasta que la muerte nos separe muere.jpg
Famosos
Muere actor de la telenovela “Hasta que el dinero nos separe": “Fue muy triste encontrarlo ahí”
Colegas como Lalo España y Alejandro Tomassi lamentaron su muerte y lo recordaron como un amigo leal
Noviembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
regina torne.jpg
Famosos
¿Hija de Regina Torné puede heredar pese a estar en la cárcel?
Regina del Pilar Campos está sentenciada desde hace una década
Noviembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
doña alegría la mansion vip.jpg
Famosos
Creador de La Mansión VIP regaña a la abuelita de Aldo de Nigris: “usted dijo que no quería ser como Niurka”
“Estoy aquí haciendo el ridículo”,reclamó a su vez Doña Alegría, quien tuvo que disfrazarse como Jlexis
Noviembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores