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Avril Lavigne

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Hollywood
Avril Lavigne anuncia que se convirtió en madre a los 42 años; así mantuvo el EMBARAZO EN SECRETO
Desde hace tiempo no se sabía siquiera que mantuviera alguna relación amorosa.
Noviembre 13, 2026
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Ericka Rodríguez