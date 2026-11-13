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Avril Lavigne
Hollywood
Avril Lavigne anuncia que se convirtió en madre a los 42 años; así mantuvo el EMBARAZO EN SECRETO
Desde hace tiempo no se sabía siquiera que mantuviera alguna relación amorosa.
Noviembre 13, 2026
·
Ericka Rodríguez