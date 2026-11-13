‘Doña Alegría’ termina en el servicio médico tras pelea POR NEGARSE A JUGAR en ‘La Mansión VIP’

La mamá de Poncho de Nigris, quien actualmente participa en el reality show ‘La Mansión VIP’, se alteró tanto, tras negarse a jugar, que terminó recibiendo atención médica.

Y es que parece que ‘Doña Alegría’ no dimensionó lo que significaría estar en aislamiento, entre influencers y conviviendo y aceptando situaciones que se salen de su comprensión.

Antes de ingresar al reality, Leticia Guajardo argumentaba que necesitaba el dinero, pues Poncho ya no le daba su apoyo, pero ahora llegó hasta a manifestar que no le importaba la multa que ‘HotSpanish’ le impondría por abandonar el proyecto.

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al parecer doña alegría se alteró por la discusión del juego y está en enfermería #LaMansionVIP pic.twitter.com/iqLRPKlVUj — mar☆ (@bluesdaisies) November 13, 2026

La creadora de contenido le hizo un llamado a su hijo para que la sacara, pues también aseguró que le prometieron que no jugaría ni haría retos, pero al tener que convivir y formar parte de las dinámicas de la casa, se ha molestado.

‘Doña Alegría’ ha argumentado que es una mujer mayor y que podría estar en riesgo su bienestar, hecho que le fue refutado por el líder del reality, quien le insistió en que las dinámicas están pensadas en ella y ninguna implica un peligro.

Pero luego todo se salió de control, pues dijo que tenía un fuerte dolor en las piernas. Ante la insistencia y los cuidados al interior del proyecto, la señora terminó accediendo, aunque muy molesta. Finalmente, se ausento y fue atendida por paramédicos.

Doña Alegria sigue enojada porque Paola la sacó del cuarto barullo y ya está tirándole.



Doña Alegria: “y que Cristian ni me hable”

Jlexis; “quién?”

Karely: “Paolita”

Doña alegria: “es Cristian”



Qué horror con esta señora queriéndose victimizar #LaMansionVip #LaMansionVip2 pic.twitter.com/kj3wkHUUDt — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) November 12, 2026

Además, ‘Doña Alegría’ también mostró su descontento por ser cambiada de habitación, una dinámica habitual en los realities, por lo que arremetió en contra de Paolita Suárez, en quien recayó la elección, y a quien insiste en llamarla por su nombre antes de transicionar.

“Y que Christian ni me hable”, expresó la señora, a lo que Jlexis le cuestionó: “¿quién?” Y Karely le aclaró que se refería a Paolita. ‘Doña Alegría’ enfatizó “es Christian”.

Con Wendy Guevara ocurre igual, pues siempre se refiere a ella en masculino y la llama Carmelo.

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Paola hablando de lo triste y lo mucho que le dolió haber mandado a Doña Alegría al otro cuarto 😢 #LaMansiónVIP2 #LamansionVIP2 #PaolaSuarez pic.twitter.com/uBxO3GQTHl — jd (@RodarteJd) November 12, 2026

Ante la molestia de Guajardo, Paola la ha buscado para explicarle y poder erradicar su enojo, pero la ha ignorado, hecho por el que una de ‘Las Perdidas’ se puso a llorar.